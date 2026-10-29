Удар по вокзалу в Дніпрі, атака на Чернігів та гуманітарна місія в Олешках. Головне за день 29 жовтня 2026

Головне за день 29 жовтня 2026

Російські війська атакували залізничний вокзал у Дніпрі, де загинули 14 людей і ще 14 отримали поранення, у центрі Чернігова внаслідок удару загинули дві 15-річні дівчини та щонайменше 15 людей постраждали, а спільна делегація України, США та Росії прибула до пункту, звідки планують доставляти гуманітарну допомогу до тимчасово окупованих Олешок. «Главком» зібрав головні події дня 29 жовтня.

Росія атакувала вокзал у Дніпрі

фото: ДСНС

Російські війська 29 жовтня атакували залізничний вокзал у Дніпрі. Під удар потрапила цивільна залізнична інфраструктура, зокрема електропоїзд.

За попередніми даними, внаслідок влучання російського безпілотника загинули 14 людей. Ще 14 осіб отримали поранення різного ступеня тяжкості. «Укрзалізниця» закликала пасажирів не залишатися біля поїздів під час повітряної тривоги та після відповідних оголошень негайно прямувати до укриттів.

Росія вдарила по центру Чернігова

фото: ДСНС

Російські окупаційні війська 29 жовтня завдали удару по центральній частині Чернігова. Унаслідок атаки пошкоджено магазини та автомобілі, частина машин загорілася.

За наявною інформацією, загинули дві 15-річні дівчини. Щонайменше 15 людей отримали поранення. На місці працювали екстрені та правоохоронні служби, які ліквідовують наслідки удару.

Делегація України, США та Росії прибула до пункту гуманітарної місії для Олешок

Спільна делегація України, США та Росії прибула до пункту, звідки планують доставляти гуманітарну допомогу до тимчасово окупованих Олешок Херсонської області. На місці також працюють представники медіа трьох країн, які документуватимуть перебіг гуманітарної операції.

За словами народного депутата Давида Арахамії, делегації вже дісталися визначеної локації. Перша леді США Меланія Трамп повідомила, що четверо американських журналістів Newsmax працюватимуть як незалежні спостерігачі разом із представниками гуманітарних організацій України та Росії.

ЗСУ знищили два російські Су-34

фото: ГУР

Військово-морські сили ЗСУ підтвердили знищення двох російських винищувачів-бомбардувальників Су-34 на військовому аеродромі «Маринівка» у Волгоградській області РФ.

Для ураження авіаційної техніки українські військові застосували далекобійну версію берегового ракетного комплексу «Нептун».

Літаки перебували на території 11-го змішаного авіаційного полку російської армії.

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