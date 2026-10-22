Керівник російського футболу розповів про переговори з УЄФА щодо повернення РФ

Митрофанов: Ми усвідомлюємо те, що всі чекають повернення російських команд саме на міжнародні турніри

ФІФА та УЄФА у 2022 році на невизначений термін усунули російські збірні та клуби від участі у турнірах під своєю егідою

Генеральний секретар Російського футбольного союзу (РФС) Максим Митрофанов розповів про переговори з УЄФА щодо повернення країни-агресора на міжнародні змагання. Про це повідомляє «Главком».

«Рішення міжнародних футбольних організацій, яке діє зараз, передбачає відсторонення збірних команд Росії та клубів від змагань під їхньою егідою. При цьому збірні команди беруть участь в офіційних товариських матчах, які також проходять під егідою ФІФА та УЄФА та проходять не в нейтральному статусі. Їхні результати йдуть в рахунок міжнародного рейтингу, проходять з російським прапором і з виконанням державного гімну.

Але ми усвідомлюємо те, що всі чекають повернення російських команд саме на міжнародні турніри. Переговори на цю тему складні та йдуть постійно, але зі змінним успіхом. На нещодавній зустрічі керівників національних федерацій та УЄФА у Берліні ми обговорювали, зокрема, й це питання. Скажімо так: позиції зблизилися, і є спільне розуміння, що такі речі, як бойкот чи відсторонення, не відповідають спортивним та олімпійським принципам», – заявив Митрофанов.

ФІФА та УЄФА у 2022 році на невизначений термін усунули російські збірні та клуби від участі у турнірах під своєю егідою через війну РФ проти України.

Збірна Росії не змогла взяти участь у плейоф за право зіграти на Чемпіонаті світу 2022, пропустила Чемпіонат Європи 2024, Чемпіонат світу 2026 та кілька розіграшів Ліги націй.

Нагадаємо, голкіпер ПСЖ росіянин Матвій Сафонов разом з гімнасткою Ангеліною Мельниковою, яка підтримує агресію РФ проти України, взяв участь у рекламному заході російської компанії «ЕкоНива».

Також у рекламному заході взяв участь німецький власник «ЕкоНиви» Штефан Дюрр.

PSG goalkeeper Matvey Safonov, gymnast Melnikova, who supports Russia’s aggression against Ukraine, and Stefan Dürr, the owner of EkoNiva, took part in a promotional event for the Russian company EkoNiva. In 2025, Dürr received the Russian Order of Friendship by decree of Putin. https://t.co/alIIuKfs50 — UkrSportBase 🇺🇦 | Olympics (@Ukrsportbase) — UkrSportBase 🇺🇦 | Olympics (@Ukrsportbase) October 5, 2026

Дюрр, який понад 20 років займається виробництвом молока в Росії, у 2025 році отримав державний орден Дружби «за заслуги в галузі сільського господарства». Губернатор Воронезької області Олександр Гусєв вручив нагороду Дюрру за дорученням російського диктатора Володимира Путіна.