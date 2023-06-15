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Зеленський повідомив про важливі результати «Рамштайну»

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
Зеленський повідомив про важливі результати «Рамштайну»
Зеленський провів телефонні розмови з представниками Белізу та Коста-Рики
фото: скриншот відео

У США зареєстровано законопроєкт про конфіскацію та передачу нашій державі активів Росії

Зустріч у форматі «Раймштайн» принесла вагомі результати для України. Зокрема, Європарламент ухвалив потужну резолюцію на підтримку європейських та євроатлантичних прагнень нашого народу. Про це розповів президент Володимир Зеленський у вечірньому відеозверненні.

«Маємо вагомі міжнародні кроки, які посилюють наші позиції одразу на кількох напрямках. Європарламент ухвалив потужну резолюцію на підтримку європейських та євроатлантичних прагнень нашого народу. Є конкретний заклик до лідерів Євросоюзу визначити чіткий шлях набуття нашою державою членства в ЄС. А в питанні про Альянс Європарламент фіксує саме той сенс нашого українського внеску в євроатлантичну безпеку, який передбачає, що шлях України в НАТО та політичне запрошення до вступу мають бути напрацьовані вже в контексті підготовки до саміту Альянсу у Вільнюсі. Час для інтеграційної та безпекової визначеності очевидно настав, і я дякую за фактичну констатацію цього всім членам Європарламенту й пані Президентці Європарламенту Роберті Мецолі, а також голові Верховної Ради України Руслану Стефанчуку за постійну й результативну роботу з парламентами країн – наших партнерів», – звітував глава держави.

За його словами, другий вагомий міжнародний крок за сьогодні – це зареєстрований у Сполучених Штатах законопроєкт про конфіскацію та передачу нашій державі як репарацій активів Росії.

«Коли свої гроші втратить і держава-терорист і всі російські особи, чия колаборація з Кремлем створила умови для російської агресії або які є публічним прикриттям для російських корупціонерів, тоді буде досягнута дуже важлива мета – вони відчують, що таке втрата. Вони ж не поважають життя й не жаліють, коли втрачаються людські життя. Російський панівний клас не цінує людей і готовий витрачати людські життя сотнями тисяч. А от гроші вони жаліють – ті, які привласнили до речі. Свої активи вони цінують. Вони повинні їх повністю втратити, причому на користь саме тих, хто постраждав від їхньої агресії, від цієї терористичної війни на користь нашої держави, наших людей», – наголосив очільник України.

Крім того, сьогодні він продовжив звернення до парламентів країн-партнерок, під час якого закликав парламентарів та народ Швейцарії і надалі зберігати єдність та солідарність з українцями у захисті спільних цінностей та свободи.

«Дуже важливо, щоб усі ми в Європі однаково розуміли: лише силою зброї можна зараз захистити той спосіб життя, який ми всі так цінуємо, в усіх країнах – від Атлантики до України, зокрема і в Швейцарії. Це наше спільне завдання – захищати свободу, міжнародне право й людське життя», – підкреслив Зеленський.

Також він провів телефонні розмови з представниками двох країн – Белізу та Коста-Рики. «Будуємо нові партнерства для України – для підтримки формули миру та наших резолюцій в ООН на захист Статуту ООН і міжнародного права загалом. Обговорив із паном Президентом Коста-Рики та паном Прем’єр-міністром Белізу можливість організувати зустріч Україна – Латинська Америка. Можемо разом дати значно більше захисту свободі та рівності націй у сучасному світі», – сказав глава держави.

За його словами, сьогодні була важлива доповідь щодо ситуації на Херсонщині та загалом на півдні країни, після російського теракту на Каховській ГЕС.

«Ліквідація наслідків катастрофи, допомога людям, забезпечення питною водою та всі інші чутливі та важливі питання. Глава уряду Шмигаль, міністр внутрішніх справ Клименко, профільний заступник керівника Офісу Кулеба, представники місцевої влади. Ще одна доповідь – ситуація у Кривому Розі та Одесі після нещодавніх ударів терористів. І, звичайно, фронт. Я дякую всім нашим воїнам, кожному підрозділу, кожній бойовій бригаді за сьогоднішній день – за сьогоднішні бої. Особливо відзначу шість підрозділів. ОСУВ «Хортиця» – десантників нашої потужної 80-ї окремої бригади ДШВ. ОСУВ «Таврія» – воїнів нашої 23-ї окремої механізованої бригади, морпіхів 35-ї і 37-ї окремих бригад, воїнів 128-ї окремої гірсько-штурмової Закарпатської бригади та 128-ї окремої бригади сил ТрО… Дякую всім вам, хлопці, за вашу результативність! За силу, відвагу і за те, що повертаєте Україні українську землю й посилюєте нашу українську волю. Слава кожному й кожній, хто зараз у бою, на бойових постах та на бойових завданнях! Слава всім, хто тренує наших воїнів! Хто лікує та реабілітує захисників і захисниць після поранень! Дякую всім у світі, хто допомагає. І, до речі, черговий «Рамштайн» сьогодні пройшов доволі результативно. Ще міцнішаємо! Слава Україні!», – завершив президент.

Нагадаємо, сьогодні, 15 червня, Європарламент прийняв резолюцію, у якій є застереження щодо підписання президентом містобудівної «реформи» (проєкт 5655). 

Теги: Європарламент Володимир Зеленський Україна

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