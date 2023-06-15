«Рамштайн-13». Резніков анонсував нову коаліцію

Міністри оборони Люксембургу та Естонії готові взяти на себе керівну роль у створенні «ІТ-коаліції»

Міністр оборони Олексій Резніков повідомив, що під час зустрічі у форматі «Раймштайн» домовився створити ще одну «коаліцію» союзників України. Про це він написав у Twitter.

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Раніше Україна та союзники створили «танкову коаліцію» та «авіаційну», тепер, за словами глави Міноборони, з'являється «IT-коаліція».

«Сьогодні на засіданні мої колеги Франсуа Бауш та Ханно Певкур підтримали мою ідею створення «IT-коаліції» в рамках Рамштайну», – написав він.

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Резніков додав, що міністри оборони Люксембургу та Естонії готові взяти на себе керівну роль у створенні цієї групи.

«Так що на горизонті вже не за горами ще одна коаліція, яка забезпечить перемогу України. Це обов'язково переросте на щось, що надихає», – додав очільник оборонного відомства.

Раніше повідомлялося, що українські пілоти розпочали навчання на винищувачах F-16.

До слова, Україна сподівається отримати від західних партнерів близько 40-50 винищувачів F-16 і сформувати три-чотири ескадрильї для захисту неба.