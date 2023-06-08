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«Мало шансів перемогти». Російські еліти незадоволені Путіним – Bloomberg

Олександра Опанасенко
glavcom.ua
«Мало шансів перемогти». Російські еліти незадоволені Путіним – Bloomberg
Російські еліти незадоволені тим, що «спецоперація» затягнулася вже на 16 місяців
фото: Associated Press

Росіяни хотіли б провести переговори у кінці року, щоб перетворити війну на «заморожений» конфлікт

Серед російської еліти наростають похмурі настрої щодо перспектив війни РФ проти України. Усе менше людей вірять у перемогу Путіна у війні проти України. Про це повідомляє Bloomberg з посиланням на власні джерела.

Видання з посиланням на сімох осіб, знайомих із ситуацією, пише, що багато представників політичної та ділової еліти «втомилися від війни» і хочуть її припинення, хоча вони сумніваються, що диктатор Володимир Путін зупинить бойові дії. Четверо з них заявили, що хоча ніхто не готовий відкрито виступити проти Путіна, «абсолютна віра в його лідерство похитнулася».

За словами двох джерел, найсприятливішою перспективою були б переговори наприкінці року, які б перетворили війну на «заморожений» конфлікт і дозволили б Путіну проголосити піррову перемогу, зберігши частину захопленої української території.

«Еліта перебуває в глухому куті: вони бояться стати цапами-відбувайлами за безглузду війну, – сказав Кирило Рогов, колишній радник російського уряду, який залишив країну після вторгнення і нині очолює аналітичний центр у Відні. – Дійсно дивно, наскільки глибоке поширення серед еліти отримало уявлення про шанс, що Путін не виграє цієї війни».

Зростаючий відчай, швидше за все, посилить пошуки винних у невдалому вторгненні, яке вже викликало запеклі суспільні розбіжності між прихильниками жорсткої лінії та російським міністерством оборони. Оскільки Кремль зіткнувся з українським контрнаступом, підкріпленим зброєю зі США та Європи на мільярди доларів, у російських офіційних осіб мало очікувань якихось значних успіхів на полі бою після зими, коли сили Москви не досягли великих успіхів і зазнали величезних втрат.

Атаки всередині Росії посилюють почуття незахищеності, у тому числі найбільші з початку війни удари безпілотників по Москві. Бойові дії перекинулися на Білгородську область, що межує з Україною, і поставили під сумнів імідж Путіна як гаранта безпеки Росії.

Навіть ті, хто підтримує вторгнення та хоче активізувати боротьбу з Україною, розчарувалися у перспективах Росії у війні, яка мала завершитися за кілька днів, але триває вже 16 місяців.

Кремль застосував найжорстокіші репресії за останні десятиліття, щоб покарати навіть помірковане інакодумство тюремним ув'язненням. Російський середній клас, що становив основу опозиції путінському правлінню у великих містах за останнє десятиліття, був заляканий або втік із країни в рамках найбільшої хвилі еміграції з 1990-х років після розпаду Радянського Союзу.

Поки що опитування показують, що більшість простих росіян продовжують підтримувати Путіна, який змішує ностальгію за радянських часів із імперським минулим Росії, стверджуючи, що він захищає інтереси країни та повертає історичні землі, анексуючи території східної та південної України.

Нагадаємо, що Путін відклав щорічну «пряму лінію» через контрнаступ ЗСУ. Диктатор може зустрітись з росіянами аж наприкінці року. Зазначається, що спочатку пряму лінію збиралися провести цього літа, але «кілька тижнів тому» стало зрозуміло, що доведеться переносити подію.

Теги: путін війна росія Україна

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