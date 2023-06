«Рамштайн-13». Резніков зустрівся з главою Пентагону (відео)

Міністр оборони Олексій Резніков прибув на засідання Контактної групи з питань оборони України у форматі «Рамштайн». Він зустрівся з очільником Пентагону Ллойдом Остіном. Про це повідомляє глава Пентагона в Twitter.

Міністр оборони США зустрів свого українського колегу перед засіданням групи. Цього разу зустріч проходить у штаб-квартирі НАТО в Брюсселі.

It’s always a pleasure to meet with my friend and counterpart @oleksiireznikov.



The nearly 50 countries participating in today’s Ukraine Defense Contact Group stand united with you and Ukraine’s 🇺🇦 brave defenders. pic.twitter.com/sHfoEeXDVy