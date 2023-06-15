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«Рамштайн-13». Резніков зустрівся з главою Пентагону (відео)

Анастасія Фещенко
glavcom.ua
«Рамштайн-13». Резніков зустрівся з главою Пентагону (відео)
Глава Пентагону Ллойд Остін та міністр оборони України Олексій Резніков
фото: скрін із відео з соцмереж

Міністр оборони України Олексій Резніков заявив, що на зустрічі планується предметне обговорення питань підготовки пілотів і логістики з командами міністерств оборони Нідерландів, Данії, США та інших країн коаліції

Міністр оборони Олексій Резніков прибув на засідання Контактної групи з питань оборони України у форматі  «Рамштайн». Він зустрівся з очільником Пентагону Ллойдом Остіном. Про це повідомляє глава Пентагона в Twitter.

Міністр оборони США зустрів свого українського колегу перед засіданням групи. Цього разу зустріч проходить у штаб-квартирі НАТО в Брюсселі.

«Завжди приємно зустрітися зі своїм другом і колегою Олексієм Резніковим. Майже 50 країн, які беруть участь у сьогоднішній Контактній групі з питань оборони України, об’єднуються з вами та мужніми захисниками України», – написав Ллойд Остін.

Міністр оборони України Олексій Резніков заявив, що на зустрічі планується предметне обговорення питань підготовки пілотів і логістики з командами міністерств оборони Нідерландів, Данії, США та інших країн коаліції.

Також пріоритетом залишається ППО, артилерія, постачання боєприпасів та ремонт техніки.

Нагадаємо, Резніков поговорив з Остіном напередодні чергового «Рамштайну». Сторони обговорили поточну ситуацію на передовій і потреби української армії.

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Теги: Пентагон Олексій Резніков

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