РФ і Білорусь намагаються вербувати чиновників прикордонних районів Латвії

У сфері інтересів спецслужб Росії та Білорусі – реакція Латвії та її союзників на вторгнення РФ в Україну

Розвідки Росії та Білорусі вкрай зацікавлені у вербуванні посадовців тих латвійських самоврядувань, які розташовані поблизу східного кордону і де дислокуються сили країн-союзників у рамках розширеної присутності НАТО. Про це повідомили агентству LETA у Службі державної безпеки (VDD), пише Delfi.

Зазначається, що російські та білоруські спецслужби завжди були зацікавлені у вербуванні латвійських державних і муніципальних чиновників, які володіють інформацією, що містить держтаємницю або інші дані з обмеженим доступом.

Відповідно до аналізу VDD, у сфері інтересів спецслужб Росії та Білорусі – реакція Латвії та її союзників на вторгнення РФ в Україну, в тому числі нарощування військового потенціалу на зовнішньому кордоні НАТО.

Також Москва і Мінськ зацікавлені в будь-яких відомостях про прикордонні регіони Латвії, які були б корисними для оновлення оперативних планів у разі переростання ситуації в ширший військовий конфлікт. Крім того, спецслужби Росії та Білорусі націлені на вербування посадовців органів самоуправління поблизу східних кордонів країни, де розгорнуті сили союзних країн.

При цьому VDD не стала детально коментувати участь мера Даугавпілса Андрея Елксніньша у святкуванні дня незалежності Білорусі, яке відбулося 5 липня в ресторані готелю Latgola.

«У нинішній геополітичній ситуації участь латвійських державних і муніципальних посадових осіб у заходах, організованих державою-агресором Росією або її найближчим союзником Білоруссю, не відповідає інтересам національної безпеки Латвії. Така поведінка суперечить засуджувальній позиції латвійської держави щодо злочинів, скоєних Росією проти України та її народу, і не сприяє згуртуванню суспільства Латвії у цих складних умовах», – заявили у службі.