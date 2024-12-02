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РФ показала список на обмін понад 600 військовополонених українців: реакція Лубінця

Ростислав Вонс
glavcom.ua
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РФ показала список на обмін понад 600 військовополонених українців: реакція Лубінця
Лубінець підтвердив готовність України забрати усіх своїх громадян із російського полону
фото з відкритих джерел

Росія вкотре звинуватила Україну в тому, що вона нібито «не хоче звільняти своїх людей з полону»

Уповноважена з прав людини у Російській Федерації Тетяна Москалькова опублікувала поіменний список 630 українських військовополонених, які, за її словами, понад рік перебувають у російському полоні. Москалькова стверджує, що Україна нібито «затягує» процес обміну полоненими. Про це вона омбудсменка повідомила у Telegram.

«Українська сторона продовжує затягувати російсько-український обмін полоненими, поки сім'ї військовослужбовців з обох сторін продовжують чекати на повернення своїх близьких. Раніше я повідомляла, що Україна не погоджується забрати українських військовослужбовців, які понад рік утримуються на території Російської Федерації. Публікую відповідний список з надією на їхнє включення до найближчого обмінного процесу», – заявила Москалькова.

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РФ показала списки військовополонених українців
фото: Telegram/Тетяна Москалькова

На слова російського омбудсмена вже відреагував уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець. Він підтвердив готовність України забрати усіх своїх громадян із полону та незаконного утримання.

Як зазначив український омбудсмен, російські методи залишаються незмінними і як завжди цинічними стосовно тих людей, які чекають повернення додому своїх захисників.

«Україна не затягує і не затягувала із здійсненням обмінів, а навпаки заявила про готовність до репатріації тяжкопоранених та тяжкохворих полонених, створивши змішану медичну комісію. А сторона, яка дійсно не зацікавлена у поверненні та реалізації обмінів, досі ігнорує створення такої комісії!» – додав він.

Нагадаємо, найбільш складними для обміну категорії військовополонених – це оборонці Маріуполя та українці, яким уже винесено судові вироки в Росії.

До слова, станом на кінець листопада Україна повернула з російського полону 3 767 людей, серед яких було 168 цивільних громадян.

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Теги: обмін полоненими Лубінець війна росіяни обмін полон

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