Чи передасть Ізраїль Україні захоплену російську зброю? Коментар посла

Бродський: У нас немає прямих доказів того, що зброя надходить безпосередньо з Росії, скоріше – з Сирії або Ірану

The Wall Street Journal повідомив, що Ізраїль пропонує передати Україні захоплену російську зброю. Її великі партії ЦАХАЛ виявив у бойовиків Хезболли

Пропозиція передати Україні захоплену російську зброю була приватною ініціативою одного з депутатів Кнесету (законодавчий орган влади Ізраїлю, – «Главком»). Про це в інтервʼю «Главкому» розповів надзвичайний і повноважний посол Держави Ізраїль Михаель Бродський.

«Це була приватна пропозиція одного з депутатів Кнесету. І, чесно кажучи, мені невідомо, чи отримала вона якийсь розвиток і що з цією ініціативою зараз», – відповів дипломат.

За його словами, на Близькому Сході дуже багато зброї, в тому числі й російської, тож варто проводити розслідування щодо того, як ця зброя потрапляє до рук Хезболли.

«У нас немає прямих доказів того, що вона надходить безпосередньо з Росії, скоріше – з Сирії або Ірану. Ми будемо це питання вивчати і прийдемо до тих чи інших висновків», – пояснив посол.

Бродський також наголосив, що військову допомогу Україні надають винятково країни-члени НАТО, а Ізраїль – не входить в їх число.

«Ми надаємо тільки гуманітарну допомогу, ми робили це на початку російсько-української війни, і я сподіваюсь, що робитимемо це і надалі, не дивлячись на нашу власну війну», – зауважив дипломат. Він підсумував, що Ізраїль надав Україні систему радіооповіщення, і тепер вона має бути інтегрована у загальну систему радіооповіщення України.

Нагадаємо, до Кнесету подано законопроєкт, який дозволяє передавати українській армії зброю, захоплену під час ізраїльських операцій проти бойовиків палестинського угруповання ХАМАС і ліванської «Хезболли». Про це повідомляє Times of Israel.

Ізраїльська агенція TPS повідомляє, що ініціаторами законопроєкту, який може дозволити передавати російську зброю Україні, стали заступниця міністра закордонних справ Ізраїлю Шаррен Хаскель та член Кнесету Дан Ілуз.

Водночас Times of Israel стверджує, що уряд країни відмовлявся постачати зброю в Україну протягом всієї її війни проти Росії. Тому, мовляв, немає жодних ознак того, що ця політика зміниться.