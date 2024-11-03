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Україна терміново вимагає від РФ списки полонених на обмін – Лубінець

Степан Гафтко
glavcom.ua
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Україна терміново вимагає від РФ списки полонених на обмін – Лубінець
Лубінець вимагає від РФ списки військовополонених
фото з відкритих джерел

Раніше Росія заявляла, нібито Україна відмовилась від чергового обміну полоненими

Нещодавно в РФ заявили, що Україна нібито «не дає згоду», щоб забрати певних своїх полонених. У зв'язку з цим Дмитро Лубінець закликав надати списки тих, кого Росія терміново готова повернути. Про це повідомляється у Telegram уповноваженого Верховної Ради з прав людини Дмитра Лубінця.

«Як омбудсман України, бажаю отримати від уповноваженої з прав людини в РФ всі списки українських військовополонених, яких РФ терміново готова повернути», – написав Лубінець.

Він уточнив, що його звернення пов'язано через заяву російської сторони. Зокрема, вчора з'явилась інформація про те, що Міноборони Росії начебто пропонувало передати Україні 935 українських військовополонених, але Київ забрав лише 279 людей.

«Саме тому, звертаюся до уповноваженої з прав людини в РФ, щоб ці списки з громадянами України були мені надані! Адже Україна завжди готова приймати всі списки і всіх наших громадян! Ми завжди готові до проведення обмінів військовополоненими! Ми дотримуємося Женевських конвенцій і міжнародного гуманітарного права», – наголосив Дмитро Лубінець.

Крім того, він зазначив, що зазвичай ці процеси гальмує Росія. Зокрема, використовує це як метод впливу на українське суспільство.

Нагадаємо, у результаті роботи Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими за дорученням Президента України з ворожого полону 18 жовтня вдалося звільнити ще 95 українських Захисників.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський офіційно підтвердив обмін військовополоненими між Україною та Росією. Він зазначив, що додому повернулось 95 українців.

До слова, з російського полону 18 жовтня звільнили правозахисника, журналіста, активіста й співзасновника Центру прав людини ZMINA Максима Буткевича. Про це для ZMINA повідомив його батько

Нагадаємо, Координаційний штаб повідомив, що в Україну за результатами репатріаційних заходів повернули тіла 501 полеглого оборонця.

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Теги: росія Міноборони Володимир Зеленський Україна Telegram президент батько обмін Лубінець

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