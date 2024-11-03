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Люди під окупацією не отримають компенсацію після вакцинації без паспорта РФ – Центр нацспротиву

Степан Гафтко
glavcom.ua
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Люди під окупацією не отримають компенсацію після вакцинації без паспорта РФ – Центр нацспротиву
Окупанти придумали новий метод паспортизації на окупованих територіях
фото з відкритих джерел

Ворог придумав новий метод примусової паспортизації українців

Ворог запровадив новий спосіб примусової паспортизації на тимчасово окупованих територіях України, що безпосередньо пов'язаний із процесом вакцинації. Про це повідомляє Центр національного спротиву (ЦНС).

Згідно з інформаційним ресурсом, кампанія з вакцинації від грипу та інших інфекційних захворювань виявилася черговою пасткою для громадян, які не замінили свій паспорт на російський.

«Якщо у вас виникнуть ускладнення після вакцинації, на жодну допомогу сподіватися не варто. Окупанти передбачили виплату одноразових допомог і компенсацій лише для громадян Росії, які отримали поствакцинальні ускладнення», – зазначається в повідомленні.

Нагадаємо, що в окупованих українських регіонах місцеві медичні установи відмовляються обслуговувати цивільних. Це пов'язано з великими втратами армії РФ.

До слова, російські окупанти запустили пілотний проєкт з підготовки вчителів-«наставників» на тимчасово окупованих територіях Херсонщини. Для цього місцевих педагогів-колаборантів групами відправляють до Москви на кількатижневі курси, повідомляє Центр національного спротиву (ЦНС).

Раніше стало відомо, що жителі тимчасово окупованих територій України можуть залишитися без опалення, якщо не матимуть російського паспорта.

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Теги: окупанти паспорт опалення війна вакцинація росія Україна

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