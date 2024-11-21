Лубінець повідомив, скільки всього вдалось повернути полонених в Україну

З 3 767 полонених, яких Україні вдалося повернути – 168 цивільних громадян, решта були військовополоненими

Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець повідомив, що з початку повномасштабної війни Україна повернула з російського полону 3 767 захисників і захисниць, серед яких було 168 цивільних громадян.

«Станом на зараз, спільно з Координаційним штабом та іншими органами, з якими ми співпрацюємо, нам вдалося повернути 3 767 героїв та героїнь з російського полону», – зазначив омбудсмен, передає «Суспільне».

Як уточнив Лубінець, із загальної кількості звільнених 168 осіб були цивільними, решта – військовополонені.

Він підкреслив, що всіх військовополонених вдалося повернути виключно через процедуру обміну. Водночас омбудсмен додав, що за офіційними даними, у російському полоні нині перебувають «десятки тисяч громадян України», серед яких є як військові, так і цивільні.

До слова, 12 вересня росіяни обстріляли конвой Міжнародного комітету Червоного хреста, внаслідок чого загинули троє українців, які були працівниками організації. Однак керівництво комітету відреагувало на це лише ввечері, до того ж не згадавши в своїй заяві росіян. Про це повідомив уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець в етері телемаратону.

Раніше Лубінець заявив, що російські війська вчергове здійснили воєнний злочин розстрілявши українських військовополонених в Курській області Російської Федерації та на Донеччині.

Нагадаємо, у результаті роботи Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими за дорученням Президента України з ворожого полону 19 жовтня вдалося звільнити ще 95 українських Захисників.