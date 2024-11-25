Андрій Бучак рав активну участь у луганському Майдані і пішов у ЗСУ після початку війни у 2014 році

Бучак став 93 медійником, який загинув унаслідок повномасштабної агресії Росії

На фронті загинув журналіст із Луганська Андрій Бучак, який служив у Збройних силах України. Про це повідомив Інститут масової інформації (ІМІ).

Чоловікові було 42 роки.

За даними порталу «Повернись», Андрій Бучак зник 13 серпня 2024 року біля села Водяне (Донецька область). Як повідомляє «Реальна газета», у 2000-х рока Андрій Бучак працював у луганській рекламно-інформаційній газеті «Кур’єр». Він брав активну участь у луганському Майдані, а після початку війни у 2014 році пішов у ЗСУ.

Андрій Бучак мав у соцмережах нік «Андрюха Луганський», у війську його позивний був «Луганськ» фото: Elena Buchak, Faceboook

«Назавжди 42. Так рано ти пішов. Коханий чоловік, вірний друг завжди готовий прийти на допомогу, веселий, трішки романтик, мріяв, насолоджувався життям, любив подорожувати. Справжній патріот, любив Україну та боровся за її свободу. Ти завжди будеш в моєму серці. Твоя воля та дух робили мене сильною. Намагатимусь жити за нас двох, як би важко це не було. Герої не вмирають!», – написала його дружина Олена.

Андрій Бучак зник 13 серпня 2024 року біля села Водяне (Донецька область) фото: Elena Buchak, Faceboook

Андрій Бучак мав у соцмережах нік «Андрюха Луганський», у війську його позивний був «Луганськ».

Бучак став 93 медійником, який загинув унаслідок повномасштабної агресії Росії фото: Інститут масової інформації, Faceboook

Бучак став 93 медійником, який загинув унаслідок повномасштабної агресії Росії.