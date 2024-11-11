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Офіс генпрокурора відреагував на розстріл українських захисників на Курщині

Наталія Порощук
glavcom.ua
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Офіс генпрокурора відреагував на розстріл українських захисників на Курщині
Офіс генпрокурора зауважив, що умисне вбивство військовополонених є грубим порушенням Женевських конвенцій
фото з відкритих джерел (ілюстративне)

Росіяни розстріляли двох беззбройних українських військовослужбовців на Курському напрямку

За фактом ймовірного розстрілу двох українських військових у Курській області розпочато розслідування. Про це повідомляє Офіс генерального прокурора.

«11 листопада 2024 року під час моніторингу інформації в соціальних мережах виявлено публікацію з відеозаписом ймовірного розстрілу представниками ЗС РФ двох беззбройних українських військовослужбовців на Курському напрямку», – йдеться у повідомленні.

Правоохоронці наголосили, що умисне вбивство військовополонених є грубим порушенням Женевських конвенцій та кваліфікується як тяжкий міжнародний злочин.

«В межах кримінального провадження проводяться першочергові слідчі (розшукові) дії, спрямовані на встановлення обставин події для притягнення винних до відповідальності», – додав Офіс генпрокурора.

Нагадаємо, що в соцмережах з’явилося відео з розстрілом двох військовополонених українців у Курській області. Про це повідомив уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець.

Як відомо, на Донеччині окупанти вбили шістьох полонених бійців Збройних сил України. Раніше стало відомо, що росіяни розстріляли полонених нацгвардійців біля Селидового.

Крім того, на Бахмутському напрямку російські загарбники розстріляли, імовірно, пораненого військовослужбовця Збройних сил України, який потрапив до них у полон, правоохоронці почали розслідування.

Також 18 жовтня на Донеччині поблизу Селидового російські війська вчинили черговий воєнний злочин. Окупанти розстріляли двох полонених українських бійців. 

До слова, Росія часто повертає рідним розчленовані тіла українських полонених, аби, ймовірно, приховати сліди тортур.

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Теги: Курщина смерть військові окупанти полон ЗСУ росія росіяни Офіс Генерального прокурора

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