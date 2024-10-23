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«Негативні кейси взаємодії». Лубінець пояснив, чому українці повертаються у прифронтові міста

Юлія Голишкова
glavcom.ua
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«Негативні кейси взаємодії». Лубінець пояснив, чому українці повертаються у прифронтові міста
«Держава має прямо казати, на яку грошову допомогу людина може розраховувати, щоб вона мала впевненість у своєму майбутньому», - вважає омбудсмен
фото: t.me/dmytro_lubinetzs

Лубінець стверджує: люди повертаються на тимчасово окуповані території та у прифронтові міста через труднощі на новому місці

В Україні зменшується кількість ВПО, оскільки через соціально-економічні труднощі на новому місці вони повертаються у прифронтові міста та на тимчасово окуповані території. Про це заявив омбудсмен Дмитро Лубінець на громадському саміті «(Ро)зʼєднані: Переосмислення суспільної стійкості в Україні».

Омбудсмен також зауважив роль медіа у погіршенні ставлення українців до ВПО. «У 2022 році проблеми між ВПО та громадами, які їх приймають, були мінімальні. Пізніше, на жаль, ми почали фіксувати збільшення кількості проблем, коли в соцмережах та медіа непропорційно багато стали демонструватися негативні кейси взаємодії», – написав Лубінець у телеграмі.

«Станом на зараз ситуація погіршується – у нас зменшується кількість ВПО, адже вони повертаються на ТОТ України та у прифронтові міста через соціально-економічні труднощі на новому місці! Це викликає серйозне занепокоєння. Я порушував це питання на рівні уряду. Держава має прямо казати, на яку грошову допомогу людина може розраховувати, щоб вона мала впевненість у своєму майбутньому», – підкреслив омбудсмен.

Лубінець також додав, що «діалог – це єдиний механізм, який допоможе посилити довіру до держави та згуртованість між українцями з різними досвідами».

«Негативні кейси взаємодії». Лубінець пояснив, чому українці повертаються у прифронтові міста фото 1

Нагадаємо, що з 1 вересня українським переселенцям почали нараховувати грошову допомогу по-новому – з урахуванням їхнього майнового стану.

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