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РФ заочно засудила українського дипломата за слова про вбивства росіян

Юлія Войцехівська
glavcom.ua
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РФ заочно засудила українського дипломата за слова про вбивства росіян
Вирок Петру Врублевському ухвалено за статтею про розпалювання ненависті
фото з відкритих джерел

За рішенням суду колишнього посла засуджено до шести років позбавлення волі

Суд у Москві ухвалив заочний вирок колишньому послу України в Казахстані Петру Врублевському за статтею про розпалювання ненависті. Про це пише видання «Медуза» з посиланням на пресслужбу московських судів загальної юрисдикції.

За рішенням суду колишнього посла засуджено до шести років позбавлення волі. 

Зазначається, що оскільки Врублевський перебуває за межами Росії, то термін його ув'язнення обчислюватиметься з моменту його екстрадиції в Росію або з моменту його затримання у РФ.

Ще у березні Врублевського заочно взяли під варту та оголосили в міжнародний та федеральний розшук.

У правоохоронних органах РФ стверджували, що таких заходів вжили в межах кримінальної справи, яку відкрили проти Врублевського «після його закликів вбивати по всьому світу якнайбільше росіян».

Зазначимо, у серпні 2022 року в інтерв'ю для блогера з Казахстану Діаса Кузаїрова український дипломат сказав: «Намагаємось убити їх (росіян – ред.) якомога більше. Що більше росіян ми вб'ємо зараз, то менше доведеться вбивати нашим дітям. От і все».

Ця заява викликала негативну реакцію з боку міністерства закордонних справ Казахстану.

«До української сторони було доведено про неприйнятність висловлювання Петра Врублевського, який зачіпає почуття казахстанців, особливо етнічних росіян. Українській стороні також було заявлено про невідповідність подібних висловлювань із роботою посла», – повідомив раніше офіційний речник МЗС Казахстану Айбек Смадіяров.

Нагадаємо, раніше на сайті російського МЗС було оприлюднено коментар речниці відомства Марії Захарової з вимогою до казахстанської сторони «вжити заходів для якнайшвидшої остаточної висилки» українського посла Петра Врублевського.

До слова, 19 жовтня 2022 року президент України Володимир Зеленський звільнив з посади надзвичайного на повноважного посла в Казахстані Петра Врублевського.

Читайте також: Скандал у Казахстані. Хіба наш посол сказав щось не так?
Теги: росія посол вирок розшук

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