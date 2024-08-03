Атака на аеродром «Морозовськ»: з'явилися супутникові знімки
Повністю знищений один зі складів авіаційного озброєння росіян
Супутникові знімки зафіксували наслідки удару по аеродрому «Морозовськ» у Ростовській області РФ, завданого Силами оборони України в ніч на 3 серпня. Фото оприлюднили аналітики DeepState.
«Знімки низької якості, хоч і дещо хмарні, проте наочно демонструють масштаби руйнувань. Зокрема, повне знищення одного зі складів авіаційного озброєння цього аеродрому», – зауважили фахівці.
За словами DeepState, росіяни прибрали всі літаки зі стоянки неподалік складів, однак ступінь їх пошкодження невідомий.
💥Удар по аеродрому в Морозовську. Супутникові знімки наслідків pic.twitter.com/XSYyUtRgfg— ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) August 3, 2024
Нагадаємо, атаку на аеродром «Морозовськ» у Ростовській області підтвердив Генштаб. Спецоперація проводилася Службою безпеки України спільно із Головним управлінням розвідки Міноборони та Силами оборони.
Також стало відомо, що ураження нафтокомбінату «Атлас» у Ростовській області РФ, що сталося уночі 3 серпня, – операція Головного управління розвідки Міністерства оборони.
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