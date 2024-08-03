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Атака на аеродром «Морозовськ»: з'явилися супутникові знімки

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
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Атака на аеродром «Морозовськ»: з'явилися супутникові знімки
Наслідки ураження аеродрому «Морозовськ»
зображення: DeepState

Повністю знищений один зі складів авіаційного озброєння росіян

Супутникові знімки зафіксували наслідки удару по аеродрому «Морозовськ» у Ростовській області РФ, завданого Силами оборони України в ніч на 3 серпня. Фото оприлюднили аналітики DeepState.

«Знімки низької якості, хоч і дещо хмарні, проте наочно демонструють масштаби руйнувань. Зокрема, повне знищення одного зі складів авіаційного озброєння цього аеродрому», – зауважили фахівці.

За словами DeepState, росіяни прибрали всі літаки зі стоянки неподалік складів, однак ступінь їх пошкодження невідомий.

Знімки супутника Planet Labs демонструють масштаби руйнувань на аеродромі «Морозовськ»
Знімки супутника Planet Labs демонструють масштаби руйнувань на аеродромі «Морозовськ»
фото: DeepState
Знімки супутника Planet Labs демонструють масштаби руйнувань на аеродромі «Морозовськ»
Знімки супутника Planet Labs демонструють масштаби руйнувань на аеродромі «Морозовськ»
фото: DeepState

Нагадаємо, атаку на аеродром «Морозовськ» у Ростовській області підтвердив Генштаб. Спецоперація проводилася Службою безпеки України спільно із Головним управлінням розвідки Міноборони та Силами оборони. 

Також стало відомо, що ураження нафтокомбінату «Атлас» у Ростовській області РФ, що сталося уночі 3 серпня, – операція Головного управління розвідки Міністерства оборони.

Теги: росія аеродром війна пожежа

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