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Фінляндія розмістить бронетанкову бригаду біля кордону з Росією – Iltalehti

Юлія Хоменко
glavcom.ua
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Фінляндія розмістить бронетанкову бригаду біля кордону з Росією – Iltalehti
Сили оборони та керівництво держави дійшли висновку, що Фінляндії необхідна присутність солдатів із країн НАТО на її території для посилення превентивного стримування
фото з відкритих джерел

Влада країни розміщує війська НАТО біля кордону з Росією для стримування загроз

Фінляндія планує розмістити біля кордону з Росією бронетанкову бригаду НАТО чисельністю 4-5 тисяч осіб. Про це повідомляє фінське видання Iltalehti.

За інформацією видання, Сили оборони та керівництво Фінляндії дійшли висновку про необхідність присутності солдатів з країн НАТО на своїй території для посилення превентивного стримування.

Нова бригада вже формується і буде дислокована в місті Міккелі, розташованому неподалік від російського кордону. Для керівництва бригадою створюється штаб НАТО, який підпорядковуватиметься штаб-квартирі Альянсу в Норфолку, США.

За даними Iltalehti, підготовка до створення штабу тривала з весни минулого року. Зокрема, тоді Міккелі відвідав заступник командувача Норфолкського штабу спільних операцій НАТО британський контрадмірал Тім Генрі. Він наголосив на необхідності послати Росії чіткий сигнал про те, що Альянс вважає її загрозою євроатлантичному регіону.

Підготовка до створення штабу для нової бригади розпочалася ще навесні минулого року. Зокрема, місто Міккелі відвідав заступник командувача Норфолкського штабу спільних операцій НАТО, британський контрадмірал Тім Генрі. Під час візиту він підкреслив важливість відправки Росії чіткого сигналу про те, що НАТО вважає її загрозою:

«Ми хочемо послати росіянам прямий сигнал, і зробити це публічно. Альянс дуже чіткий у своїй позиції: Росія становить загрозу євроатлантичному регіону», – наголосив Генрі під час цього візиту

До бронетанкової бригади приєднаються, зокрема, шведські та норвезькі військовослужбовці. Очікується, що про розгортання нового об'єднання буде офіційно оголошено найближчими тижнями.

Нагадаємо, міністерство оборони Фінляндії завершило розробку законопроєкту, який пропонує повністю заборонити операції з нерухомістю в країні для російських громадян та юросіб. 

Також Фінляндія веде переговори з кількома країнами НАТО щодо розміщення в країні військ альянсу, повідомив міністр оборони Антті Хяккянен. 

До слова, приблизно кожен четвертий фін вважає, що Фінляндії та іншим західним країнам слід направити своїх військовослужбовців в Україну, щоб підтримати цю країну у війні з Росією. Це видно з опитування, проведеного медіагрупою Uutissuomalainen у червні, в якому взяла участь тисяча мешканців Фінляндії.

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Теги: росія НАТО

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