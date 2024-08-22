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Повітряні сили показали відео зі знищенням мостів на Курщині

Ростислав Вонс
glavcom.ua
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Повітряні сили показали відео зі знищенням мостів на Курщині
ЗСУ активно знищують понтонні мости та інженерну техніку окупантів на річці Сейм
скріншот з відео

Авіація відпрацювала керованими авіабомбами по двох мостових переправах у Курській області

Українська тактична авіація керованими авіабомбами уразила дві мостові переправи у Курській області. Відповідне відео опублікував командувач Повітряних сил ЗСУ Микола Олещук.

«Льотчики тактичної авіації Повітряних сил разом із побратимами інших родів та видів військ Сил оборони успішно розносять логістичні сполучення в Курській області», – зазначив він.

Так, на відео показаний результат бойової роботи авіації керованими авіабомбами по двох мостових переправах у 20-х числах серпня 2024 року.

Нагадаємо, Збройні сили України роблять спроби ізолювати частину Курщини, яка розташована між українським кордоном і річкою Сейм, – це майже 300 кв. миль (1 миля – понад 1,6 км) області.

Як повідомляє Інститут вивчення війни, ЗСУ активно знищують понтонні мости та інженерну техніку окупантів на річці Сейм, ускладнюючи їм логістику та пересування. Завдяки успішним атакам безпілотників, щонайменше один понтонний міст було знищено.

До слова, The New York Times пише, українські війська здійснили чергову атаку на стратегічні мости в Курській області Росії. Згідно з повідомленнями ЗСУ та користувачів соцмереж, це вже третій міст, що зазнав удару. Всі атаковані мости є ключовими для постачання та відступу російських військ, що може призвести до їх оточення між річкою та українським кордоном.

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Теги: росія міст Курщина Повітряні сили ЗСУ авіація

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