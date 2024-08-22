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Влада Курщини почала встановлювати залізобетонні укриття

Ірина Міллер
glavcom.ua
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Влада Курщини почала встановлювати залізобетонні укриття
Залізобетонні укриття становлюють у Курську та регіоні
фото: Telegram-канал т.в.о. губернатора Курської області Олексія Смирнова

Влада Курщини планує оснастити залізобетонними укриттями 60 основних зупинкових павільйонів в обласному центрі

 

Влада Курської області прийняла рішення встановити залізобетонні укриття у Курську та регіоні Про це повідомив т.в.о. губернатора Курської області Олексій Смирнов.

«На моє доручення адміністрація міста Курська визначила ключові точки для розміщення бетонних модульних укриттів - у місцях масового скупчення людей», – заявив Смирнов.

Так, міська влада планує оснастити залізобетонними укриттями 60 основних зупинкових павільйонів в обласному центрі.

Теж саме планується здійснити у Залізногірську - там уже визначено місця для встановлення 10 залізобетонних укриттів.

«У Курчатові також встановлять укриття, їх кількість та точки розміщення буде позначено найближчим часом», – додав Смирнов.

Нагадаємо,  12 серпня Олександр Сирський уперше підтвердив операцію ЗСУ у Курській області та заявив, що Україна контролює у Росії територію площею у 1000 кв. км. Президент України Володимир Зеленський доручив СБУ, МВС та іншим чиновникам підготувати гуманітарний план для проведення операції на території Курської області.

Натомість під час засідання з питань ситуації у Курській області, президент Росії Володимир Путін, помітно нервуючи, заявив, що йому тепер усе ясно: Україна нібито вдерлася у Курську область Росії, щоби покращити свої переговорні позиції, проте Москва не вестиме переговорів із Києвом. 

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Теги: росія війна укриття влада Курщина

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