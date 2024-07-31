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У РФ військовий автомобіль в’їхав у легковик: загинули мати з дитиною

Юлія Войцехівська
glavcom.ua
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У РФ військовий автомобіль в’їхав у легковик: загинули мати з дитиною
Військова вантажівка протаранила цивільний автомобіль, у якому перебувала багатодітна родина
фото із соцмереж

У дорожній інспекції пояснили ДТП тим, що на перехресті не працював світлофор

У місті Новошахтинськ Ростовської області РФ неподалік від кордону з окупованою частиною Луганської області військова вантажівка з написом «V» протаранила цивільний автомобіль, у якому перебувала багатодітна родина. Про це пише російський Telegram-канал Astra.

Унаслідок ДТП загинули шестирічний хлопчик та його мати. Ще трьох пасажирів, дев'ятирічну дитину та двох підлітків 16 та 17 років, госпіталізовано.

У РФ військовий автомобіль в’їхав у легковик: загинули мати з дитиною фото 1
фото із соцмереж

За даними місцевого видання DonDay, родина на легковій машині КIA їхала до Ростова відзначати день народження старшої дочки. Водій «КамАЗа» не пропустив їх на повороті.

У РФ військовий автомобіль в’їхав у легковик: загинули мати з дитиною фото 2
фото із соцмереж

У дорожній інспекції пояснили ДТП тим, що на перехресті не працював світлофор.

Нагадаємо, у міжнародному аеропорту Нижньокамська РФ смерч пошкодив навчальні літаки Diamond-43 та вертоліт. Стихія також зірвала обшивку з будівель, повалила паркан та дерева, але попередньо постраждалих немає.

До слова, автобус із російськими та білоруськими туристами потрапив у ДТП у турецькій провінції Анталія. 

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Теги: ДТП росія автомобіль водій

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