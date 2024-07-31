У РФ військовий автомобіль в’їхав у легковик: загинули мати з дитиною

У дорожній інспекції пояснили ДТП тим, що на перехресті не працював світлофор

У місті Новошахтинськ Ростовської області РФ неподалік від кордону з окупованою частиною Луганської області військова вантажівка з написом «V» протаранила цивільний автомобіль, у якому перебувала багатодітна родина. Про це пише російський Telegram-канал Astra.

Унаслідок ДТП загинули шестирічний хлопчик та його мати. Ще трьох пасажирів, дев'ятирічну дитину та двох підлітків 16 та 17 років, госпіталізовано.

фото із соцмереж

За даними місцевого видання DonDay, родина на легковій машині КIA їхала до Ростова відзначати день народження старшої дочки. Водій «КамАЗа» не пропустив їх на повороті.

фото із соцмереж

У дорожній інспекції пояснили ДТП тим, що на перехресті не працював світлофор.

Нагадаємо, у міжнародному аеропорту Нижньокамська РФ смерч пошкодив навчальні літаки Diamond-43 та вертоліт. Стихія також зірвала обшивку з будівель, повалила паркан та дерева, але попередньо постраждалих немає.

До слова, автобус із російськими та білоруськими туристами потрапив у ДТП у турецькій провінції Анталія.