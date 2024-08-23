Удар по порту «Кавказ»: Росія зупинила поромне сполучення з окупованим Кримом

У порту «Кавказ» було атаковано залізничний пором «Акватрейдер» із паливними цистернами

Російська Федерація призупинила поромне сполучення між півднем Росії та окупованим Кримом після тог, як було потоплено судно в порту «Кавказ», завантажене залізничними вагонами з паливом. Про це повідомляють російські ЗМІ з посиланням на Міністерство транспорту РФ.

«На період усунення наслідків події Керченська поромна переправа тимчасово не функціонує», – йдеться у повідомленні.

Російське відомство зазначило, що вантажні транспортні засоби нібито «можуть скористатися альтернативним сухопутним маршрутом до Криму».

«У зв'язку з тимчасовим призупиненням роботи Керченської поромної переправи Державтоінспекція Криму закликає водіїв вантажних автомобілів скористатися альтернативним маршрутом через територію нових суб'єктів Російської Федерації по федеральній автодорозі Р-280 «Новоросія» Ростов-на-Дону – Маріуполь – Мелітополь – Сімферополь», – зазначено в повідомленні.

Нагадаємо, у порту «Кавказ» було атаковано залізничний пором «Акватрейдер» із паливними цистернами. Зокрема, росіяни вже встигли звинуватити в ударі Україну, назвавши інцидент «черговою спробою теракту на території Краснодарського краю».

💥💥Оперштаб Кубані підтвердив влучання у залізничний пором з паливними цистернами у порту «Кавказ»🔥



Є уточнення, що мова йде про судно «Конро Трейдер». pic.twitter.com/5AWBKucdER — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) August 22, 2024

Увечері 22 серпня стало відомо, що російське судно пішло під воду. На поромі перебувало 30 цистерн з пальним.

До слова, «Акватрейдер» – це стара назва порома, і нині він називається «Конро Трейдер». Його довжина 109 м, а ширина 22 м. До 2014 року ходив не під прапором Росії, а під прапором Сент-Кітс і Невіс – держави в східній частині Карибського моря, яка складається з двох островів.

Раніше Сили оборони атакували нафтовий термінал в районі порту «Кавказ» у Краснодарському краї РФ. Було завдано ударів ракетами українського виробництва з берегового ракетного комплексу «Нептун».

Українські воїни здійснили атаку на початку доби 31 травня. Ударна група угруповання сил і засобів Військово-морських сил уразила поромну переправу і нафтовий термінал порту «Кавказ» у Краснодарському краї. Напередодні Сили оборони влучними ударами вивели з ладу пороми Керченської поромної переправи на території окупованого Криму, які курсували до порту «Кавказ» і використовувалися для військової логістики агресора.

Як повідомлялося, у Краснодарському краї РФ після атаки БпЛА горіла нафтобаза, яка максимально наближена до тимчасово окупованого Криму. У результаті чого було пошкоджено та згоріли три цистерни з нафтопродуктами, є постраждалі серед співробітників.