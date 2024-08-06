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Росія помстилася Молдові за вислання співробітника свого посольства

Ростислав Вонс
glavcom.ua
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Росія помстилася Молдові за вислання співробітника свого посольства
Росія вирішила здійснити аналогічний крок у відповідь на дії Молдови
фото з відкритих джерел

Російське МЗС оголосило протест тимчасового повіреному у справах Молдови через «недружні кроки офіційного Кишинева»

Росія оголосила персоною нон грата одного співробітника посольства Молдови у РФ у відповідь на таке рішення Молдови щодо російського посольства у Кишиневі. Про це повідомляє пресслужба російського МЗС.

Зокрема, до Міністерства закордонних справ РФ викликали тимчасового повіреного у справах Молдови Александра Кетрару та оголосили йому протест через «недружні кроки офіційного Кишинева». 

Дипломату вручили ноту щодо визнання персоною нон грата одного співробітника посольства Молдови у Росії. 

Нагадаємо, Міністерство закордонних справ Молдови оголосило співробітника російського посольства персона нон грата. Йдеться про військового аташе дипломатичної місії.

Рішення про висилку було ухвалено на основі зібраної інформації та доказів, які свідчать про те, що російський дипломат займався діяльністю, несумісною з дипломатичним статусом. Співробітник посольства Росії, оголошений персоною нон ґрата, повинен був покинути країну.

Нагадаємо, у парламенті Молдови пройшли обшуки, ймовірно, пов'язані зі справою про шпигунство на користь Росії. Після чого було затримано двох посадовців – секретаріату парламенту та прикордонної поліції – за підозрою у державній зраді.

За даними слідства, затримані скоювали злочини з 2023 року. Зокрема, один з них підозрюється в державній зраді після того, як нібито зібрав і передав співробітнику посольства інформацію, яка мала бути використана «на шкоду інтересам Молдови».

Ще один посадовець підозрюється у змові проти Молдови і діях з метою отримання особистої вигоди. За даними прокуратури, він «підтримував контакт зі співробітником посольства для збору і передачі йому інформації для використання проти інтересів Республіки Молдова».  Обох посадовців помістили під варту на 72 години.

Раніше повідомлялося, що молдовська влада нібито розраховує до 2038 року відновити повний контроль над безпекою і громадським порядком у Придністровському регіоні.

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Теги: Молдова росія дипломатія дипломатичний конфлікт персона нон грата

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