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Ряд міністерок із Євросоюзу прибудуть до України в листопаді

Юрій Лящук
glavcom.ua
Ряд міністерок із Євросоюзу прибудуть до України в листопаді
фото з відкритих джерел

Австрійська міністерка з питань Європи Кароліне Едтштадлер спільно з рядом міністерок країн Євросоюзу у листопаді відвідають українську столицю з візитом, який матиме назву «жіночий фокус»

Австрійська міністерка з питань Європи Кароліне Едтштадлер прибуде в Україну з рядом міністерок країн Євросоюзу. Візит запланований на листопад і матиме назву «жіночий фокус». Про це повідомляє Austria Presse Agentur.

«Едтштадлер їде на Варшавський безпековий форум і на полях заходу займеться також підготовкою візиту до Києва в листопаді на полях заходу. Поїздка в Україну планується разом із кількома міністрами ЄС і має на меті "жіночий фокус», – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що під час візиту до України європейські міністерки, зокрема, відвідають різні жіночі та дівочі проєкти.

Як повідомляє Austria Presse Agentur, у Варшаві у вівторок австрійська міністерка з питань Європи зустрінеться з дружиною Президента України Оленою Зеленською, з якою буде обговорено поточну ситуацію, особливо що стосується питання жінок в умовах війни.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що Данія, Норвегія та Німеччина підписали зі Словаччиною листа про наміри, що країни спільно зроблять фінансовий внесок для словацького виробництва та передачі Україні самохідних артилерійських установок Zuzana-2. 

Також повідомлялося, що Німеччина передасть Україні чотири системи протиповітряної оборони IRIS-T, яких немає навіть на озброєнні Бундесверу. 

У ЗМІ з'явилася інформація, що Сполучені Штати Америки готові до кінця війни виділяти Україні щомісяця $1,5 млрд протягом всієї війни проти Росії для фінансування бюджету і підштовхують Євросоюз до виділення таких же сум.

 

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Теги: Європа Україна

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