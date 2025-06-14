Війна між Ізраїлем на Іраном. Зеленський вказав на перші негативні наслідки для України

Президент стурбований підвищенням цін на нафту, що вигідно Росії

Війна між Ізраїлем та Іраном призвела до різкого підвищення ціни на нафту. Що відобразиться негативно, в тому числі на Україні. Про це повідомив президент України Володимир Зеленський на закритій зустрічі для журналістів, на якій був присутній «Главком».

«Для нас це негативно, поки нема прайскепів для Росії. «Рускіє» посилюються за рахунок більших доходів від експорту нафти. Якщо будуть прайскепи, буде обмежена ціна, то, напевно, ризики зменшуються. Хоча хтось буде обходити і це. Цей фактор нам точно не допомагає. Тому і через це, наш голос буде сильнішим під час розмов з американською стороною щодо введення прайскепів та застосування санкцій проти енергетики РФ», – розповів він.

Зеленський розповів, що найближчим часом він буде контактувати з американською стороною, у тому числі з президентом Дональдом Трампом, тому ймовірно обговорять і це питання.

«Потрібен також детальний аналіз ударів ізраїльської армії по іранській оборонній індустрії. Якщо ми говоримо, що Іран союзник руських у постачанні зброї, то чи завдані серйозні удари по виробництву «шахедів» і ракет, інших спроможностей? Про це багато говорилося, і дійсно йшли перемовини Ірану з Росією. Будемо сподіватися, що відповідне виробництво або передача «рускім» зменшиться. Це допомагає Україні», – додав він.

Глава держави додав, що ніхто не претендує на відносини Америки і Ізраїлю, але Україна б хотіли, щоб не зменшувалася допомога ЗСУ через це. – «А минулого разу це був фактор, який уповільнив допомогу Україні».

Нагадаємо, у ніч проти 13 червня Ізраїль розпочав масштабні удари по ядерних та військових об'єктах Ірану, атакувавши Тегеран, Нетензі та інші міста. За даними Reuters, щонайменше 20 високопоставлених іранських командирів убито внаслідок ізраїльських ударів. Ізраїль заявив, що обманом змусив лідерів військово-повітряних сил Ірану зібратися на нараду перед ударом.

Згодом стало відомо, що Ізраїль готував операцію з жовтня 2024 року. Причиною атаки є розробка ядерної зброї Іраном, яку ізраїльський уряд вважає «екзистенційною загрозою».

Ізраїль, Іран, Ірак, Йорданія і Сирія закрили свої повітряні простори після того, як Ізраїль завдав ударів по військових і ядерних об'єктах в Ірані. Світові авіакомпанії змінюють маршрути або скасовують рейси.

Ізраїль оголосив про закриття дипломатичних місій по всьому світу після ударів по Ірану. «З огляду на останні події, ізраїльські місії по всьому світу будуть закриті, а консульські послуги не надаватимуться», – йдеться в повідомленні посольства у Києві.