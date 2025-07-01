ISW: Москва переселяє росіян до окупованої України, обіцяючи землю й відпочинок

Кремль використовує пільги й обіцянки житла, щоб змінити демографію окупованих територій

Російські окупаційні адміністрації продовжують активно заохочувати громадян Росії переселятися на тимчасово окуповані території України, заманюючи пільгами і курортною інфраструктурою. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на звіт Інституту вивчення війни (ISW).

Зокрема, 26 червня голова окупаційної адміністрації Херсонської області Володимир Сальдо заявив, що в Генічеському районі, на Арабатській стрілці, Росія розпочала будівництво нового курортного міста. За його словами, населення цього населеного пункту має сягати 30 тисяч осіб. Пріоритет у розподілі земель отримають так звані «ветерани війни».

У Росії вже діє програма безоплатного надання ділянок учасникам війни – як на території самої РФ, так і в окупованому Криму. Ці пропозиції також використовують для заохочення новобранців до служби в армії.

Крім того, російські окупаційні посадовці активно пропонують пільгову іпотеку та нове житло тим, хто готовий переїхати з Росії на загарбані українські землі.

ISW наголошує, що такі ініціативи є частиною ширшої стратегії Кремля із заселення окупованих територій громадянами РФ. Це має на меті зміцнення контролю над регіонами та створення додаткових перешкод для майбутньої реінтеграції цих земель Україною.

Варто нагадати, що 30 червня Російський федеральний Єдиний інститут просторового планування (ЄИПП) оголосив про плани розвитку «туристичного потенціалу» на окупованій українській території.

У звіті ISW підкреслюється, що спроби Росії перетворити зони бойових дій на туристичні локації є як мінімум безвідповідальними, а також можуть розглядатися як порушення норм міжнародного права.

Раніше ми писали, що Кремль продовжує використовувати агресивну риторику заступника голови Ради безпеки Росії Дмитра Медведєва для підриву підтримки України з боку Заходу. Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW), інформує «Главком».

Аналітики зауважують, що заступник голови Ради безпеки Росії Дмитро Медведєв заявив 25 червня на своїх сторінках у соціальних мережах, включаючи англомовні канали, що ЄС стає політизованою, «русофобською організацією, яка мріє про реванш проти Росії». Він також звинуватив ЄС у тому, що він стає мілітаризованим блоком, який становить таку ж серйозну загрозу для РФ, як і НАТО, стверджуючи, що «Брюссель сьогодні є справжнім ворогом Росії» через озброєння України.

Нагадаємо, Путін дискредитує Зеленського, щоб уникнути мирних домовленостей. Аналітики зазначають, що з травня 2024 року російський диктатор і представники Кремля регулярно висувають неправдиві звинувачення щодо нібито нелегітимності президента Зеленського та українського уряду, навмисно перекручуючи українське законодавство. Водночас російська влада називає нелегітимними всі українські уряди, починаючи з 2014 року.