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Генсек НАТО спрогнозував нову війну

Надія Карбунар
glavcom.ua
Надія Карбунар
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Генсек НАТО спрогнозував нову війну
Рютте пояснив, що США, виконуючи завдання із захисту території НАТО у Європі, захищають власні позиції в Азії
фото з відкритих джерел

Китай може використати Росію для того, щоб відвернути увагу США в Європі, а в цей час зайнятися захопленням Тайваню

Китай може змусити Росію напасти на країни НАТО, щоб відвернути увагу блоку від Азійсько-Тихоокеанського регіону. Якщо Пекін збереться атакувати Тайвань, він з дуже високою ймовірністю використає Росію для нападу на Європу. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на інтерв'ю генерального секретаря НАТО Марка Рютте американському виданню The New York Times.

Рютте пояснив, що США, виконуючи завдання із захисту території НАТО у Європі, захищають власні позиції в Азії. США, за його словами, не можуть перебувати у безпеці, якщо не захищені Атлантика, Європа та Арктика.

Генсек НАТО припустив, що Китай може використати Росію для того, щоб відвернути увагу США в Європі, а в цей час зайнятися захопленням Тайваню. Рютте вважає, що американцям та європейцям не варто бути «наївними щодо цього».

«Якби Сі Цзіньпін напав на Тайвань, він би спочатку зателефонував своєму молодшому партнеру в усьому цьому, Володимиру Володимировичу Путіну, який проживає в Москві, і сказав би йому: «Гей, я збираюся це зробити, і мені потрібно, щоб ти займав їх у Європі, атакуючи територію НАТО», – пояснив він.

На думку Рютте, цей сценарій є одним з найбільш ймовірних в майбутньому. Є дві речі, які потрібно зробити для стримування росіян та китайців. Перша з них – зробити перспективу атаки на НАТО настільки суїцидальною для Кремля, щоб він ніколи не погодився на це піти.

«А по-друге, співпрацювати з Індо-Тихоокеанським регіоном – те, що президент Трамп дуже активно пропагує. Тому що у нас є тісний взаємозв'язок, спільна робота в оборонній промисловості, інноваціях між НАТО та Індо-Тихоокеанським регіоном», – додав генсек НАТО.

Нагадаємо, генерал Повітряних сил США Алексус Г. Грінкевич офіційно прийняв командування Об'єднаними силами з питань операцій (SACEUR) на урочистій церемонії у Верховному головнокомандуванні об'єднаних сил НАТО в Європі (SHAPE) у Монсі, Бельгія. Він змінив на цій посаді генерала Кріса Каволі з армії США, який обіймав її з 2022 року. 

Крім того, Європейські союзники по НАТО розпочали непублічне приготування до того, як Альянс має вчинити у разі можливого скорочення американських військ на континенті. Про це пише «Главком» із посиланням на Euractiv.

Європейські союзники переконані, що президент США Дональд Трамп скоротить кількість військ, розгорнутих у Європі – а їх зараз близько 80 тис. – і перенаправить їх до Азії та Близького Сходу.

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Теги: Китай Європа Арктика президент Тайвань робота Сі Цзіньпін НАТО Марк Рютте

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