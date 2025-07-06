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Медведєв пригрозив генсеку НАТО та порадив вивчити російську

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
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Медведєв пригрозив генсеку НАТО та порадив вивчити російську
Медведєв: Генсек Рютте явно з'їв занадто багато чарівних грибів, які так люблять голландці. Він бачить змову між Китаєм і Росією щодо Тайваню, а потім напад Росії на Європу
фото з відкритих джерел

Медведєв висміяв слова Рютте, який попередив, що у разі атаки Китаю на Тайвань Пекін може звернутися до Москви з проханням атакувати одну з країн НАТО

Заступник секретаря Ради безпеки Росії Дмитро Медведєв знову зробив провокативну заяву – цього разу він звернувся до генерального секретаря НАТО Марка Рютте. Причиною стала нещодавня заява очільника Альянсу про ймовірну змову Китаю та Росії. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на пост Медведєва.

У своєму дописі в соцмережі X Медведєв висміяв слова Рютте, який попередив, що у разі атаки Китаю на Тайвань Пекін може звернутися до Москви з проханням атакувати одну з країн НАТО, щоб відволікти США та західні сили.

Реакція з боку Кремля була традиційно цинічною. «Генсек Рютте явно з'їв занадто багато чарівних грибів, які так люблять голландці. Він бачить змову між Китаєм і Росією щодо Тайваню, а потім напад Росії на Європу. Але в одному він має рацію: йому варто вивчити російську мову. Це може стати в нагоді в сибірському таборі», –написав Медведєв.

Раніше ми писали, що Китай може змусити Росію напасти на країни НАТО, щоб відвернути увагу блоку від Азійсько-Тихоокеанського регіону. Якщо Пекін збереться атакувати Тайвань, він з дуже високою ймовірністю використає Росію для нападу на Європу. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на інтерв'ю генерального секретаря НАТО Марка Рютте американському виданню The New York Times.

Рютте пояснив, що США, виконуючи завдання із захисту території НАТО у Європі, захищають власні позиції в Азії. США, за його словами, не можуть перебувати у безпеці, якщо не захищені Атлантика, Європа та Арктика.

Генсек НАТО припустив, що Китай може використати Росію для того, щоб відвернути увагу США в Європі, а в цей час зайнятися захопленням Тайваню.

До слова, Кремль продовжує використовувати агресивну риторику заступника голови Ради безпеки Росії Дмитра Медведєва для підриву підтримки України з боку Заходу. Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW), інформує «Главком».

Аналітики зауважують, що заступник голови Ради безпеки Росії Дмитро Медведєв заявив 25 червня на своїх сторінках у соціальних мережах, включаючи англомовні канали, що ЄС стає політизованою, «русофобською організацією, яка мріє про реванш проти Росії». Він також звинуватив ЄС у тому, що він стає мілітаризованим блоком, який становить таку ж серйозну загрозу для РФ, як і НАТО, стверджуючи, що «Брюссель сьогодні є справжнім ворогом Росії» через озброєння України.

Теги: Дмитро Медведєв Марк Рютте

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