«Використовує голод як інструмент»: Кулеба прокоментував вихід РФ із зернової угоди

За словами Кулеби, непродовження зернової угоди означатиме нове зростання цін по всьому світу

Як каже Кулеба, Росія «використовує голод як інструмент», щоб шантажувати весь світ і переслідувати свої інтереси

Росія заявила про свій вихід із зернової угоди, аби використовувати це як інструмент тиску на весь світ. Таку думку голова МЗС України Дмитро Кулеба висловив у інтерв'ю CBS.

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Кулеба зауважив, що Росія повільно вбивала зернову угоду від одного подовження до іншого.

«Ви маєте знати, що минулого року, коли Чорноморська зернова ініціатива була впроваджена, світові ціни на продовольство впали на 20%. Непродовження угоди означає, що ціни по всьому світу знову зростуть», – попередив міністр.

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Очільник МЗС додав, що це зростання цін відчують в Африці та Азії. Кулеба назвав цей факт «результатом дій Росії».

Дипломат пояснив, що Росія «використовує голод як інструмент», щоб шантажувати весь світ і переслідувати свої інтереси. Очільник українського МЗС закликав РФ «припинити голодні ігри».

Нагадаємо, Кремль припиняє зернову угоду. Зазначається, що РФ «негайно повернеться до «зернової угоди» як тільки її домовленості будуть виконані».

Зазначимо, Захід засуджує рішення Росії вийти із зернової угоди та закликає керівництво країни-агресорки переглянути свою позицію.

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Раніше стало відомо, що в України не було жодних домовленостей із Росією щодо зернової угоди. Кремль про все домовлявся з ООН та Туреччиною.

До слова, президент Росії Володимир Путін хотів би продовжити зернову угоду, і Реджеп Таїп Ердоган має намір обговорити з главою країни-агресорки нові умови уже в серпні цього року.