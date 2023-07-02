РФ вивела в Чорноме море ще один ракетоносій: скількома «Калібрами» може вдарити ворог

Окупанти збільшили корабельне угруповання та активізували тактичну авіацію

На бойовому чергуванні в Чорному морі російські загарбники тримають три ракетоносії – два підводних та один надводний. Усього ворог може вдарити по Україні 16 ракетами «Калібр». Про це повідомила керівниця об'єднаного пресцентру Сил оборони півдня Наталія Гуменюк в ефірі телемарафону.

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За її словами, ворог вивів додатковий ракетоносій буквально півтори години тому.

«Ворог активізував і тактичну авіацію, і ракетоносії в Чорному морі. Буквально півтори години тому корабельне угруповання збільшено. До двох підводних ракетоносіїв, які чергували ще з ночі, додався один надводний. Загальний залп «Калібрів» збільшився до 16 ракет», – зазначила Гуменюк.

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Раніше росіяни тримали на бойовому чергуванні в Чорному морі два підводні ракетоносії. Сумарний залп ракет «Калібрів» становив вісім ракет.

Нагадаємо, о 7:20 у Києві та області залунали сирени повітряної тривоги. Також небезпека спостерігається в низці центральних, східних, південних і північних областей. Жителям «почервонілих» областей слід негайно перейти в укриття.

До цього, в ніч на 2 липня, повітряна тривога охопила Київ, а також східні, центральні, південні та північні регіони України. У Києві та області небезпека тривала з 2:25 до 3:21. Під час тривоги на Миколаївщині та в Запорізькій області пролунали вибухи. У регіонах працювали сили протиповітряної оборони. Потім серія вибухів прогриміла й у столиці. Росіяни атакували Київ безпілотниками Shahed. Сили протиповітряної оборони збили всі ворожі цілі в повітряному просторі навколо столиці.

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Крім того, протягом доби противник завдав одного ракетного та 27 авіаційних ударів, здійснив майже 80 обстрілів із реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах.