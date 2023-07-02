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РФ вивела в Чорноме море ще один ракетоносій: скількома «Калібрами» може вдарити ворог

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
РФ вивела в Чорноме море ще один ракетоносій: скількома «Калібрами» може вдарити ворог
Росія посилила корабельне угруповання в Чорному морі
фото з відкритих джерел (ілюстративне)

Окупанти збільшили корабельне угруповання та активізували тактичну авіацію

На бойовому чергуванні в Чорному морі російські загарбники тримають три ракетоносії – два підводних та один надводний. Усього ворог може вдарити по Україні 16 ракетами «Калібр». Про це повідомила керівниця об'єднаного пресцентру Сил оборони півдня Наталія Гуменюк в ефірі телемарафону.

За її словами, ворог вивів додатковий ракетоносій буквально півтори години тому.

«Ворог активізував і тактичну авіацію, і ракетоносії в Чорному морі. Буквально півтори години тому корабельне угруповання збільшено. До двох підводних ракетоносіїв, які чергували ще з ночі, додався один надводний. Загальний залп «Калібрів» збільшився до 16 ракет», – зазначила Гуменюк.

Раніше росіяни тримали на бойовому чергуванні в Чорному морі два підводні ракетоносії. Сумарний залп ракет «Калібрів» становив вісім ракет.

Нагадаємо, о 7:20 у Києві та області залунали сирени повітряної тривоги. Також небезпека спостерігається в низці центральних, східних, південних і північних областей. Жителям «почервонілих» областей слід негайно перейти в укриття.

До цього, в ніч на 2 липня, повітряна тривога охопила Київ, а також східні, центральні, південні та північні регіони України. У Києві та області небезпека тривала з 2:25 до 3:21. Під час тривоги на Миколаївщині та в Запорізькій області пролунали вибухи. У регіонах працювали сили протиповітряної оборони. Потім серія вибухів прогриміла й у столиці. Росіяни атакували Київ безпілотниками Shahed. Сили протиповітряної оборони збили всі ворожі цілі в повітряному просторі навколо столиці. 

Крім того, протягом доби противник завдав одного ракетного та 27 авіаційних ударів, здійснив майже 80 обстрілів із реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. 

Теги: Чорне море корабель російська ракета

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