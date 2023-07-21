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У Чорному морі сповільнилося судноплавство після погроз РФ – Reuters

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
У Чорному морі сповільнилося судноплавство після погроз РФ – Reuters
фото з відкритих джерел

Багато страховиків уже призупинили страхування вантажів з України

Порівняно з попереднім тижнем, кількість суден, охочих забрати зернові вантажі з чорноморської акваторії, цього тижня скоротилася на 35%. Про це повідомляє Reuters.

«Ми вважаємо, що агресивна риторика, найімовірніше, призведе до скорочення кількості власників, які бажають здійснювати перевезення в цьому регіоні, і створить додаткові складнощі щодо доступності страхування», – заявив аналітик Jefferies Омар Нокта.

Згідно з аналізом, проведеним платформою Shipfix, цього тижня кількість суховантажних суден, починаючи від невеликих суден типу handysize і закінчуючи супрамаксами, які позиціонують себе для перевезення зерна з Чорноморського регіону, скоротилася на 35% порівняно з попереднім тижнем.

Згідно з цими даними, тільки 20 суден було виставлено на форвардні операції на кінець липня – початок серпня порівняно з 32 суднами, що були запитані на попередньому тижні.

Багато страховиків уже призупинили страхування вантажів з України, за винятком невеликих портів уздовж Дунаю, повідомили джерела видання в страховій галузі.

«Велике питання – це безпека дунайських портів у майбутньому», – зазначило одне із джерел.

Раніше повідомлялося, що Росія скасовує гарантії безпеки судноплавства в Чорному морі, а також виходить зі Спільного координаційного центру в Стамбулі через припинення «зернової угоди».

Нагадаємо, Білий дім попередив у середу, 19 липня що Росія може завдати ударів по цивільних судах у Чорному морі, і покласти провину за те, що сталося, на Україну.

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Теги: Міноборони безпека перевезення страхування шантаж корабель росія

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