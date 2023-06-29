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Сергій Борщевський Поет, перекладач, дипломат

Народ і цар. Росіяни безнадійні

glavcom.ua
Путіна досі обожнює більша частина населення РФ
фото з відкритих джерел

35% опитаних росіян скасували б рішення про вторгнення в Україну

Ви бачили Путіна у Дербенті? Байдуже, Путін це був чи двійник. Мені йдеться не про нього, а про них. Адже вони не замислювалися над тим, кого зустрічають. Вони зустрічали його. Тягнулися до нього руками, намагалися доторкнутися, щось вигукували...

Так, громадська думка в Росії з часом змінюється, але реагують вони як найпростіші в лабораторії реагують на зовнішні подразники. Як амеби чи інфузорії.

В червні у них намітився прогрес. Згідно даних опитування, проведеного організацією Russian Field, вже 35% опитаних скасували б рішення про вторгнення в Україну, якби мали можливість «повернутися в минуле». У грудні таких було 33%. Отже за півроку додалося 2 відсотки.

А от таких, хто не скасували б рішення про вторгнення, сьогодні 49%, хоча й ця цифра зросла. Та принципово важливо інше. Ті, хто скасували б, вважають вторгнення помилкою. Саме так: не злочином, а помилкою. А захопили б Україну, то й помилки не було б.

Амеби, інфузорії, мерзота. Разом з усіма своїми пушкіними, достоєвськими та навальними. Це все, що маємо про них знати й заповідати дітям та онукам.

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Теги: росія путін росіяни

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Сергій Борщевський

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