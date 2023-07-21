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Росія обшукуватиме судна в Чорному морі

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Росія обшукуватиме судна в Чорному морі
Вершинін: «Тепер уже немає морського гуманітарного коридору, тепер уже є зона підвищеної військової небезпеки»
фото з відкритих джерел

РФ нібито має намір оглядати судна в Чорному морі перед тим, як вживати щодо них якихось заходів

Заступник голови МЗС Росії Сергій Вершинін заявив, що РФ нібито має намір оглядати судна в Чорному морі перед тим, як вживати щодо них якихось заходів. Про це пише російське ЗМІ.

«Мається на увазі те, що ми повинні переконатися, що судно йде з чимось поганим, це означає запит, огляд при необхідності, щоб переконатися, чи це так, чи не так», – сказав Вершинін.

За словами заступника міністра, «це абсолютно логічно, особливо після тих терактів, що сталися».

«Тепер уже немає морського гуманітарного коридору, тепер уже є зона підвищеної військової небезпеки», – наголосив Вершинін.

Російський посадовець зазначив, що «крім заходів силового характеру є заходи, які повинні вживати все і розуміти все, тому що йдеться про страхування та перестрахування суден, які можуть займатися якоюсь діяльністю на цьому просторі».

Нагадаємо, Міністерство оборони України попереджає, що з 00:00 21 липня 2023 року всі судна, що прямують в акваторії Чорного моря у напрямку морських портів Російської Федерації та українських морських портів, що розташовані на тимчасово окупованій Росією території України, можуть розглядатися Україною, як такі, що перевозять вантажі воєнного призначення з усіма відповідними ризиками.

Раніше стало відомо, що Росія скасовує гарантії безпеки судноплавства в Чорному морі, а також виходить зі Спільного координаційного центру в Стамбулі через припинення «зернової угоди».

До слова, Білий дім попередив, що Росія може завдати ударів по цивільних судах у Чорному морі, і покласти провину за те, що сталося, на Україну.

Теги: корабель Чорне море росія

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