Росія обшукуватиме судна в Чорному морі
РФ нібито має намір оглядати судна в Чорному морі перед тим, як вживати щодо них якихось заходів
Заступник голови МЗС Росії Сергій Вершинін заявив, що РФ нібито має намір оглядати судна в Чорному морі перед тим, як вживати щодо них якихось заходів. Про це пише російське ЗМІ.
«Мається на увазі те, що ми повинні переконатися, що судно йде з чимось поганим, це означає запит, огляд при необхідності, щоб переконатися, чи це так, чи не так», – сказав Вершинін.
За словами заступника міністра, «це абсолютно логічно, особливо після тих терактів, що сталися».
«Тепер уже немає морського гуманітарного коридору, тепер уже є зона підвищеної військової небезпеки», – наголосив Вершинін.
Російський посадовець зазначив, що «крім заходів силового характеру є заходи, які повинні вживати все і розуміти все, тому що йдеться про страхування та перестрахування суден, які можуть займатися якоюсь діяльністю на цьому просторі».
Нагадаємо, Міністерство оборони України попереджає, що з 00:00 21 липня 2023 року всі судна, що прямують в акваторії Чорного моря у напрямку морських портів Російської Федерації та українських морських портів, що розташовані на тимчасово окупованій Росією території України, можуть розглядатися Україною, як такі, що перевозять вантажі воєнного призначення з усіма відповідними ризиками.
Раніше стало відомо, що Росія скасовує гарантії безпеки судноплавства в Чорному морі, а також виходить зі Спільного координаційного центру в Стамбулі через припинення «зернової угоди».
До слова, Білий дім попередив, що Росія може завдати ударів по цивільних судах у Чорному морі, і покласти провину за те, що сталося, на Україну.
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