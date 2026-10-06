Франція випробувала новітню ядерну ракету: Макрон зробив заяву

Запуск балістики провели з атомного підводного човна без ядерної боєголовки

Франція вперше провела випробувальний запуск нової стратегічної балістичної ракети M51.3 з атомного підводного човна Le Vigilant. За запуском спостерігав президент Франції Еммануель Макрон. Про це повідомило французьке Міністерство оборони, пише «Главком».

Пуск відбувся біля узбережжя Бретані. Ракету запустили з атомного підводного човна, який є частиною французьких стратегічних ядерних сил. Водночас під час випробування M51.3 не була оснащена ядерною боєголовкою.

Макрон спостерігав за запуском із борту французького фрегата Auvergne. Після випробування президент опублікував відео пуску та заявив про необхідність підтримувати військову силу країни.

«Щоб бути вільним, потрібно вселяти страх. А щоб вселяти страх, потрібно бути сильним», – написав Макрон.

M51.3 є модернізованою версією французької стратегічної балістичної ракети морського базування. Її розміщують на атомних підводних човнах із балістичними ракетами. Франція використовує такі системи як складову своєї ядерної стратегії стримування.

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Модернізація стратегічних сил є частиною ширшої програми Франції з оновлення ядерного потенціалу. У березні Макрон заявляв, що нові ракети M51.3 вже надходять на французькі атомні підводні човни. Тоді ж він повідомив про підготовку амбітної програми стратегічних гіперзвукових і маневрових ракет, які мають оснащувати бойові літаки та майбутній авіаносець.

Французький президент також наголошував на продовженні будівництва атомних підводних човнів нового покоління. За його словами, перші роботи зі спорудження корпусів уже розпочалися, а наступний французький стратегічний підводний човен має отримати назву L’Invincible та увійти до складу флоту у 2036 році.

Випробування M51.3 відбулося на тлі масштабної модернізації французьких стратегічних сил. Париж одночасно оновлює морську та повітряну складові ядерного стримування, а також розвиває нові системи озброєння.

Варто нагадати, що президент України Володимир Зеленський повідомив про підготовку нового пакета оборонних поставок із Франції. За його словами, під час розмови з президентом Франції Емманюелем Макроном сторони обговорили майбутню допомогу, а також підготовку українських пілотів до польотів на французьких винищувачах Rafale.