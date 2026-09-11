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ЄС відновив пошук способу використати російські активи для України

Єгор Голівець
glavcom.ua
Єгор Голівець
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ЄС відновив пошук способу використати російські активи для України
ЄС спробував розблокувати €210 млрд російських активів для України
фото: armyinform.com.ua

Брюссель намагається знайти схему, яка дозволить залучити заморожені €210 млрд і водночас захистити Бельгію від можливих юридичних претензій Москви

Європейська комісія знову працює над варіантами використання заморожених російських активів для фінансової підтримки України. Однак до згоди між усіма країнами ЄС щодо нового механізму поки далеко. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Financial Times.

Йдеться приблизно про €210 млрд активів Центрального банку Росії, заморожених на Заході. Значна їх частина зберігається в бельгійському депозитарії Euroclear.

Попередню спробу використати ці кошти заблокувала Бельгія. Брюссель побоюється юридичних та фінансових наслідків у разі претензій Росії та наполягає на тому, щоб потенційні ризики розподілялися між країнами Євросоюзу.

Тепер Єврокомісія повернулася до пошуку варіантів, які могли б задовольнити бельгійську сторону. Однією з причин стали дедалі більші потреби України у фінансуванні оборони.

Дискусія активізувалася і на тлі переговорів щодо бюджету ЄС на 2028-2034 роки. Європейські уряди намагаються знайти додаткові ресурси, а використання російських активів дозволило б підтримувати Україну без відповідного збільшення навантаження на національні бюджети.

Водночас європейські чиновники застерігають, що до необхідного консенсусу ще далеко. «Наразі нових варіантів немає, ми лише розглядаємо можливі шляхи їх реалізації», – зазначив один із чиновників ЄС.

Позиція Бельгії також поки не змінилася. Там наполягають на повному юридичному захисті держави та Euroclear. «Будь-яка пропозиція, що стосується заморожених російських активів, має передбачати повне та юридично бездоганне рішення, яке охоплюватиме як активи, так і зобов’язання компанії Euroclear та бельгійської держави», – заявив бельгійський посадовець.

Ризики для Бельгії посилилися після того, як Росія подала позов проти Euroclear. У липні російський суд підтвердив рішення про стягнення з депозитарію 18,2 трлн рублів, або близько €200 млрд, на користь Центрального банку РФ як компенсацію за заморожені активи.

На території ЄС це рішення не визнається. Водночас Москва теоретично здатна домагатися арешту активів Euroclear в інших юрисдикціях, які готові виконувати рішення російських судів.

Одним із запропонованих варіантів стало переведення російських рахунків з Euroclear та інших європейських фінансових установ до окремої структури ЄС. Ідею нещодавно підтримали колишня міністерка оборони Німеччини Аннегрет Крамп-Карренбауер та депутатка Європарламенту Наталі Луазо.

За такого сценарію до нової структури можна було б передати не лише самі російські активи, а й пов'язані з ними зобов'язання. Це мало б зменшити юридичні ризики для Бельгії та Euroclear. Проте конкретного механізму наразі немає. Будь-яке рішення вимагатиме політичної підтримки всіх 27 держав-членів ЄС, зокрема Бельгії.

Нагадаємо, раніше Україна запропонувала повернути до порядку денного Євросоюзу питання використання заморожених російських активів. Одним із можливих варіантів Київ назвав залучення лише частини цих коштів як першого кроку.

Ініціатива отримала підтримку низки країн ЄС. Нідерланди, Польща, Іспанія та Швеція закликали Європейську комісію вивчити нові варіанти використання заморожених активів РФ для фінансування України.

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Теги: кредит Європейський Союз Україна росія

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