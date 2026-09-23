Макрон закликав ООН боротися із «законом джунглів»

Еммануель Макрон вважає, що обов'язок світу – твердо стояти поруч з Організацією Об'єднаних Націй

У своєму виступі на Генеральній Асамблеї ООН президент Франції Еммануель Макрон закликав міжнародну спільноту захистити світ від повернення до «законів джунглів» і зберегти цивілізоване суспільство. Про це пише «Главком» із посиланням на The New York Times.

Макрон наголосив на важливості підтримки ООН та дотримання принципу багатосторонності.

«Питання, яке стоїть перед нами, дуже просто кажучи, полягає в тому, чи хочемо ми жити в цьому природному стані, з своєрідним поверненням до законів джунглів, чи в цивілізованому міжнародному суспільстві», – сказав Макрон, підкресливши, що обов'язок світу – твердо стояти поруч з Організацією Об'єднаних Націй.

Хоча французький лідер не назвав імен, його зауваження сприймаються як критика дій Росії в Україні, а також США під керівництвом Трампа через погрози щодо Гренландії та Канади.

Також Макрон різко засудив дії Ізраїлю в Газі, назвавши становище палестинців «видовищем, яке ганьбить усіх нас», та виступив проти насильства поселенців на Західному березі.

У кулуарах Генасамблеї він зустрівся з Дональдом Трампом та Володимиром Зеленським, закликав до участі Франції у мирних переговорах і запропонував «подвійний мораторій» на удари по енергооб'єктах між Україною та РФ, закликавши світ не піддаватися «духу поразки».

Як відомо, Зеленський і Трамп зустрілися 22 вересня у Нью-Йорку на полях Генеральної асамблеї ООН. Перед переговорами серед ключових тем називали енергетичне перемир’я – припинення ударів України та Росії по енергетичних об’єктах.

Під час зустрічі Трамп заявив, що Росія має обрати один із двох варіантів завершення війни, а також повідомив про готовність обговорити з Україною можливість виробництва систем Patriot.

Трамп також сказав, що має хороші відносини із Зеленським і разом із ним шукає шлях до завершення війни. Зеленський зі свого боку заявив, що сподівається завершити війну до зими за допомогою США.

Публічна частина зустрічі тривала близько семи хвилин, після чого переговори продовжилися у закритому форматі і тривали майже 40 хвилин.