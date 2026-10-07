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Посли ЄС погодили масштабні санкції проти Росії

Єгор Голівець
glavcom.ua
Єгор Голівець
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Посли ЄС погодили масштабні санкції проти Росії
ЄС погодив санкції проти понад 1500 осіб та організацій РФ
фото: nbuv.gov.ua

Під обмеження потрапили сотні представників та підприємств російського військово-промислового комплексу, а також особи, пов'язані з окупованими територіями України

Посли країн Європейського Союзу 7 жовтня погодили масштабне розширення санкцій проти Росії. Обмеження мають охопити сотні фізичних осіб та організацій, пов'язаних із російським військово-промисловим комплексом. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на редактора «Радіо Вільна Європа» з питань Європи Рікарда Йозвяка.

За його даними, посли ЄС дали «зелене світло» запровадженню санкцій проти 743 фізичних осіб та 826 організацій, пов'язаних із російською військовою промисловістю.

Таким чином, ця частина санкційного списку охоплює 1569 фізичних та юридичних осіб. Як раніше повідомляло агентство Reuters із посиланням на європейських дипломатів, понад половина нових обмежень стосується осіб та організацій, пов'язаних із виробництвом ракет.

Окремо посли погодили санкції проти 77 осіб, яких Росія оголосила «обраними» до Державної думи від тимчасово окупованих територій України.

Крім того, дипломати погодили поновлення санкцій, пов'язаних із використанням Росією хімічної зброї на фронті. У цьому списку перебуває 31 фізична особа та шість організацій.

Рішення послів ще не є остаточним етапом ухвалення обмежень. Після погодження на рівні дипломатів списки мають передати міністрам закордонних справ країн Євросоюзу для остаточного затвердження 12 жовтня.

Нагадаємо, наразі санкційні списки Європейського Союзу охоплюють близько 3 тис. фізичних осіб та організацій. Серед них представники російського керівництва, військові, бізнесмени, підприємства оборонного сектору та особи, причетні до діяльності Росії на тимчасово окупованих територіях України.

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Теги: росія санкції Європейський Союз

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