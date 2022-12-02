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Польща провалила голосування за визнання РФ державою-спонсором тероризму

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Польща провалила голосування за визнання РФ державою-спонсором тероризму
Після провалу голосування, опозиціонери вимагали поставити на розгляд резолюцію без нової поправки
фото: dw.com

Наразі невідомо, коли Сейм повернеться до розгляду цієї резолюції

Польський Сейм провалив голосування за резолюцію про визнання Росвї державою, яка підтримує тероризм, через внесену правлячою партією поправку, ухвалення якої заблокувала опозиція. Про це пише PAP.

Як зазначається, під час вечірнього обговорення, що передувало голосуванню, фракції та групи одностайно підтримали резолюцію. Проблеми почались, коли була внесена поправка про загибель президента Польщі Леха Качинського.

«Російська Федерація несе пряму відповідальність за збиття літака Малайзійських авіаліній (рейс MH17) у липні 2014 року, коли загинули 298 пасажирів та членів екіпажу, а також за катастрофу літака ВПС Польщі (рейс 101) у Смоленську (Росія) у квітні 2010 року, в якій загинули 96 осіб, що перебували на борту, в тому числі президент Польщі Лех Качинський, польські урядовці, високопоставлені польські військові та військові командири країн-членів НАТО, а також члени польського парламенту», –йдеться у документі.

Перед голосуванням опозиція попросила про перерву у зв'язку з внесенням поправки, однак клопотання було відхилено. Доповідач комітету в закордонних справах Павел Коваль з опозиційної «Громадянської коаліції» оцінив її як таку, що «руйнує компроміс».

Після провалу голосування, опозиціонери вимагали поставити на розгляд резолюцію без нової поправки. З їхніх трибун лунали вигуки: «Російська агентура!». В результаті спікер назвала ситуацію скандалом і перейшла до наступних голосувань.

«Людина, яка підірвала дуже хорошу, добре продуману, спільну резолюцію Сейму, що визнає Російську Федерацію державою, що підтримує тероризм. А чим займається Антоній Мацеревич? Він вкидає поправку, яка говорить, що Росія несе відповідальність за вбивство президента республіки. Мацеревич хоче разом із Качинським втягнути Польщу у війну з Росією?» – прокоментував інцидент голова фракції «Громадянської коаліції» Борис Будка.

Провал голосування здивував й міністра європейських справ Польщі. Виявилось, що Шимон Шиньковський вель Сенк приїхав на голосування прямо з аеропорту, щоб не пропустити розгляд важливої резолюції.

«Мене тим більше дивує таке ставлення, оскільки міжнародні інституції, в тому числі Європарламент у 2015 році, потім Парламентська асамблея Ради Європи у жовтні 2018 року, потім Європарламент в іншій резолюції, прийнятій кілька днів тому, засудили Росію за її дії - звичайно, у 2015 році це був більш м'який зміст, – але вже тоді у змісті резолюції була згадка про Смоленську катастрофу», – зазначив міністр.

Наразі невідомо, коли Сейм повернеться до розгляду цієї резолюції.

Нагадаємо, заступник міністра оборони Польщі Марчіна Очепи вважає, що існує доволі висока імовірність залучення країни до війни. Тому Очепа заявив, що польська зовнішня та оборонна політика мають бути якомога глобальнішою та націленою на зміцнення відносин з однодумцями не тільки в Європі та НАТО, а й у всьому світі

Теги: тероризм Польща росія війна

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