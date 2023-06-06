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Україна та Росія судитимуться у Гаазькому суді: озвучено причину

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Україна та Росія судитимуться у Гаазькому суді: озвучено причину
Місце катастрофи рейсу MH17 Malaysia Airlines у Донецькій області
фото:Reuters

Київ звинувачує Москву в підтримці проросійських сил на сході України, які в 2014 році збили ракетою Boeing 777, убивши всіх 298 пасажирів і членів екіпажу

Росія сьогодні, 6 червня, постане у вищому суді Організації Об’єднаних Націй – через підтримку Москвою проросійських сил, яких звинувачують у «повстанні» проти української держави та збройному насильстві, яке включало розстріл рейсу MH17 Malaysian Airlines у 2014 році, коли загинули всі 298 пасажирів і членів екіпажу. Про це пише Al Jazeera. 

Сьогодні судді Міжнародного суду в Гаазі розглядатимуть позов України про те, що Москва порушила антитерористичний договір ООН, спорядивши та фінансуючи проросійських сепаратистів, які, за висновком міжнародних слідчих, використовували російську ракету для збиття малайзійського лайнера над східною Україною. 10 років тому.

Адвокати України виступатимуть у вівторок з 10:00 за місцевим часом (11:00 за київським часом – прим. «Главком»), тоді як російські звернуться до суду з відповіддю у четвер, йдеться в заяві суду. Тоді Україна відповість 12 червня, а Росія – 14 червня.

Київ звинувачує Росію в тому, що вона підтримує зброєю і грошима промосковські сили на українському Донбасі і тим самим порушує прийняту ООН Міжнародну конвенцію про боротьбу з фінансуванням тероризму.

Україна вимагає відшкодування збитків за бойові дії, які почалися в 2014 році і призвели до загибелі приблизно 13 000 людей за вісім років, що призвели до повномасштабного вторгнення Росії в Україну в лютому 2022 року.

Україна стверджує, що Росія «спровокувала та підтримувала збройне повстання проти влади Української Держави на сході України» та «створила «атмосферу насильства та залякування неросійських етнічних груп», – йдеться у заяві суду.

У листопаді минулого року суд Нідерландів заочно визнав двох росіян і громадянина України винними у вбивстві за їх роль у збитті MH17 і засудив їх до довічного ув'язнення.

Нагадаємо, Міжнародний суд, заснований після Другої світової війни, розглядає суперечки між державами-членами ООН, і хоча його рішення є юридично обов’язковими, суд не має механізму примусового виконання.

Висновок Міжнародного суду про те, що Росія споряджала та фінансувала бойовиків на сході України, відповідальних за катастрофу MH17, буде поразкою для Москви, яка неодноразово заперечувала відправку військ або військового обладнання на схід України в 2014 році. Таке рішення могло б посилити судові позови про відшкодування збитків. чи відшкодування не лише Україні, а й окремим жертвам конфлікту. Втім, коли буде винесено вердикт Міжнародного суду ООН поки невідомо.

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Теги: Москва Україна росія авиакатастрофа MH17 авіакатастрофа

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