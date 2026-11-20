Росія готова в максимально стислі терміни організувати візит до Москви представників Франції, Німеччини та Великої Британії, якщо вони приймуть запрошення. Про це заявив заступник міністра закордонних справ РФ Сергій Рябков, повідомляє «Главком» із посиланням на заяву представника країни-агресора.

За словами Рябкова, російська сторона вже передала запрошення представникам так званої «євротрійки» дипломатичними каналами та очікує на відповідь.

«Якщо відповідь буде позитивною, підготовку буде проведено максимально форсовано і якісно», – сказав заступник глави МЗС РФ.

Він уточнив, що питання про те, хто саме з представників трьох країн може приїхати до Москви, залежить від рішення самих європейців.

Водночас Рябков наголосив, що можливий візит не означатиме долучення представників Франції, Німеччини та Великої Британії до тристоронніх переговорів щодо України за участю Росії, США та України.

Речник Кремля Дмитро Пєсков також заявив, що наразі точних термінів можливого візиту європейців до Москви немає.

Нагадаємо, 19 листопада президент Росії Володимир Путін повідомив, що Москва запросила представників Європи приїхати до Росії, аби з'ясувати їхню позицію щодо врегулювання війни в Україні. Після цього, за його словами, російська сторона визначатиме, у якому форматі продовжувати діалог щодо України.

Путін пояснив запрошення необхідністю зрозуміти, які пропозиції європейські країни готові представити під час обговорення майбутнього врегулювання. За даними Reuters, ініціатива пролунала після того, як США наполягали на залученні Європи до переговорного процесу.