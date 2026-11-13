Головна Світ Соціум
search button user button menu button
1724-й день війни
Мирні переговори
Енергетична тривога
Операція «Карфаген»
Вибори у США
Відключення світла
Держбюджет-2027
Операція «Форест Гамп»
Мобілізація в Україні
Україна-ЄС
Війна на Близькому Сході
Заборона Московської церкви
Кримський міст

Європейські міста закликали ЄС заборонити сигаретні фільтри

Дмитро Олізаренко
glavcom.ua
Дмитро Олізаренко
google social img telegram social img facebook social img
Європейські міста закликали ЄС заборонити сигаретні фільтри
Європейські міста закликають заборонити сигаретні фільтри через забруднення вулиць
фото: 04141

Брюссель, Мюнхен, Дублін та Генуя підтримали ініціативу через масштабне забруднення вулиць недопалками

Великі європейські міста закликали Євросоюз повністю заборонити сигаретні фільтри через забруднення довкілля. До ініціативи долучилися Брюссель, Мюнхен, Дублін, Генуя та інші муніципалітети. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Politico.

За даними видання, міста приєдналися до кампанії No (Plastic) Filter, яку підтримують влада Гааги, уряд Нідерландів та екологічні організації. Ініціатори наполягають, що чинні європейські правила, які зобов'язують тютюнові компанії оплачувати прибирання відходів, не змогли суттєво скоротити забруднення.

Зокрема, у Брюсселі недопалки становлять близько 30% вуличного сміття. У Гаазі щорічні витрати на їхнє прибирання оцінюють приблизно у €2 млн.

Більшість сигаретних фільтрів виготовляють з ацетату целюлози – матеріалу, що містить пластик і повільно розкладається. Представники міст пропонують заборонити всі фільтри незалежно від матеріалу.

Ініціатори розраховують домогтися обмежень під час перегляду європейських директив щодо тютюнових виробів та одноразового пластику.

Всесвітня організація охорони здоров'я також підтримує поступову відмову від сигаретних фільтрів, наголошуючи на відсутності доведеної користі для здоров'я.

Водночас представники тютюнової індустрії виступають проти заборони та пропонують посилити контроль за засміченням громадських просторів.

Нагадаємо, раніше «Главком» повідомляв про наміри ЄС заборонити продаж сигарет із фільтром. Ініціатива передбачала перегляд підходів до використання фільтрів з огляду на їхній вплив на здоров'я та довкілля.

Також «Главком» писав про рішення Євросоюзу обмежити використання одноразового пластику. Європейські країни домовилися поступово відмовлятися від пластикових виробів, для яких існують доступні альтернативи.

Читайте також:

Теги: Європа заборона експорту

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Європа повертається в переговори, але на чиїх умовах? Чим ризикує Україна
Європа повертається в переговори, але на чиїх умовах? Чим ризикує Україна
Сьогодні, 08:38
Віткофф та Кушнер під час зустрічі з Путіним у Москві 5 вересня
Axios: США просять Росію запропонувати нову угоду про безпеку з Європою
11 листопада, 22:59
Внутрішнє споживання соняшникової олії зменшується
Україна збудувала 10 олійних заводів під час війни: що з ними не так
3 листопада, 06:15
Окремо представник Кремля звинуватив Захід у тому, що йому постійно потрібен зовнішній ворог
Шойгу пригрозив показати Заходу, що таке справжня гібридна війна
2 листопада, 18:59
Окремі акції супроводжувалися сутичками та підпалами
Журналісти з’ясували, що спричинило масові протести в країнах Європи
25 жовтня, 05:38
Обмеження Starlink для України стали для союзників США додатковим стимулом розвивати власні системи супутникового зв’язку
Маск може втратити мільярди: як Європа відреагувала на обмеження Starlink – WSJ
25 жовтня, 03:38
Президент пояснив, що оптимальна система безпеки для України має поєднувати три елементи
Україна готова відмовитися від вступу до НАТО, але є умова – Зеленський
20 жовтня, 19:38
Американська підтримка стала критичною для України – The Economist
Американська підтримка стала критичною для України – The Economist
15 жовтня, 02:18
Казахстанська сторона намагається домовитися з РФ про квоти на транзит
РФ зриває Казахстану зерновий сезон і блокує шлях до Європи
14 жовтня, 14:44

Соціум

Світловий меч Дарта Вейдера продали на аукціоні майже за $5 млн
Світловий меч Дарта Вейдера продали на аукціоні майже за $5 млн
Європейські міста закликали ЄС заборонити сигаретні фільтри
Європейські міста закликали ЄС заборонити сигаретні фільтри
Україна уразила НПЗ, який забезпечує понад 5% нафтопереробки Росії
Україна уразила НПЗ, який забезпечує понад 5% нафтопереробки Росії
Україна переносить іспити на громадянство за кордон: рішення Кабміну
Україна переносить іспити на громадянство за кордон: рішення Кабміну
Донька Путіна народила від балетмейстера Зеленського – ЗМІ
Донька Путіна народила від балетмейстера Зеленського – ЗМІ
Стрілянина в Кракові: до прокуратури надійшла скарга на поліцейського, який зупинив нападника
Стрілянина в Кракові: до прокуратури надійшла скарга на поліцейського, який зупинив нападника

Найпопулярніше

За тиждень За три дні За день
380K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 13 листопада: ситуація на фронті
160K
Карта повітряних тривог України онлайн 13 листопада 2026
139K
Буданов зустрівся в Абу-Дабі з генералом ФСБ, який готував замах на нього – Le Monde
131K
Львівський адвокат пояснив, як підставилися 1000 СБУшників, які скинулися на заставу генералу Дуці
128K
Маєток під Києвом, який виставлено на продаж за $4 млн, належить колишньому топменеджеру «Газпрому»
104K
Україна озвучила позицію щодо територіальних поступок перед мирними переговорами

Новини

У Києві п'ята від початку доби повітряна тривога тривала 49 хвилин
Сьогодні, 11:57
У РФ другий день поспіль вибухають авто: цього разу – у Москві
Сьогодні, 09:58
Ціни в Україні знову зросли: Нацбанк назвав головні причини
Сьогодні, 06:06
Кремль поставив НАТО нову вимогу: що Москва хоче закріпити на папері
Сьогодні, 05:55
Зеленський зустрівся з командою Трампа, Рівне під атакою, у Росії палає НПЗ: головне за ніч 13 листопада
Сьогодні, 05:50
Руслан Олійник пояснив причини звільнення з Мінвідновлення
Сьогодні, 05:40

Прес-релізи

Новорічний «Мій Music Hall». У Києві пройде шоу, яке змінює уявлення про музичні концерти
Новорічний «Мій Music Hall». У Києві пройде шоу, яке змінює уявлення про музичні концерти
27 жовтня, 18:15
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua