Європейські міста закликали ЄС заборонити сигаретні фільтри

Брюссель, Мюнхен, Дублін та Генуя підтримали ініціативу через масштабне забруднення вулиць недопалками

Великі європейські міста закликали Євросоюз повністю заборонити сигаретні фільтри через забруднення довкілля. До ініціативи долучилися Брюссель, Мюнхен, Дублін, Генуя та інші муніципалітети. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Politico.

За даними видання, міста приєдналися до кампанії No (Plastic) Filter, яку підтримують влада Гааги, уряд Нідерландів та екологічні організації. Ініціатори наполягають, що чинні європейські правила, які зобов'язують тютюнові компанії оплачувати прибирання відходів, не змогли суттєво скоротити забруднення.

Зокрема, у Брюсселі недопалки становлять близько 30% вуличного сміття. У Гаазі щорічні витрати на їхнє прибирання оцінюють приблизно у €2 млн.

Більшість сигаретних фільтрів виготовляють з ацетату целюлози – матеріалу, що містить пластик і повільно розкладається. Представники міст пропонують заборонити всі фільтри незалежно від матеріалу.

Ініціатори розраховують домогтися обмежень під час перегляду європейських директив щодо тютюнових виробів та одноразового пластику.

Всесвітня організація охорони здоров'я також підтримує поступову відмову від сигаретних фільтрів, наголошуючи на відсутності доведеної користі для здоров'я.

Водночас представники тютюнової індустрії виступають проти заборони та пропонують посилити контроль за засміченням громадських просторів.

Нагадаємо, раніше «Главком» повідомляв про наміри ЄС заборонити продаж сигарет із фільтром. Ініціатива передбачала перегляд підходів до використання фільтрів з огляду на їхній вплив на здоров'я та довкілля.

Також «Главком» писав про рішення Євросоюзу обмежити використання одноразового пластику. Європейські країни домовилися поступово відмовлятися від пластикових виробів, для яких існують доступні альтернативи.