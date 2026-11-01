Росія втратила ще один супутник свого аналога Starlink

Апарат не зміг утриматися на орбіті та згорів через три місяці після запуску

Російська супутникова мережа «Рассвет» втратила ще один апарат: супутник №17 зійшов з орбіти та згорів у щільних шарах атмосфери 30 жовтня. Це вже друга втрата серійного супутника угруповання, яке Москва розгортає як альтернативу американській системі Starlink. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на дані американської Aerospace Corporation та публікацію Defense Express.

Супутник Rassvet-3 №17 запустили 19 липня 2026 року з космодрому Плесецьк у складі другої партії апаратів. На орбіті він пробув близько трьох місяців і 11 днів.

За даними Aerospace Corporation, прогнозований час входження об'єкта в атмосферу припадав на 30 жовтня о 02:48 за всесвітнім координованим часом із похибкою три години. Американська організація внесла апарат до бази об'єктів, що сходять з орбіти. Про його згоряння того ж дня повідомив Defense Express.

За оцінкою українського видання, супутник, імовірно, не активував власну рушійну установку після виходу на орбіту та не здійснював її корекції. Через опір залишкової атмосфери апарат поступово втрачав висоту, доки не увійшов у щільніші шари.

Це вже друга втрата серійного супутника російської мережі. Перший апарат – Rassvet-3 №4 – зійшов з орбіти 6 червня. Його запустили 23 березня в межах першої партії.

Графік висоти орбіти супутника під номером 17, який згорів у щільних шарах атмосфери скрин: Defense Express

Інший супутник відновив підйом

Водночас ситуація з іще одним проблемним апаратом змінилася. Супутник Rassvet-3 №23, який раніше опустився приблизно до 220 км, у жовтні відновив маневри з підвищення орбіти.

За даними незалежного моніторингового проєкту Latitudinal, 29 жовтня апарат перебував на висоті приблизно 296 км. Він продовжував набирати висоту. Водночас супутник іще не досяг орбіти близько 500 км, на якій перебуває основна частина угруповання.

За інформацією Defense Express, із 30 супутників «Рассвет-3», які залишаються на орбіті, 26 досягли висоти близько 500 км. Ще один апарат – №11 – наближався до цього рівня.

У виданні також звернули увагу, що заявлена раніше висота орбіти російського угруповання становить 800 км. Нині апарати обох партій зосереджені переважно на висоті близько 500 км. За оцінкою Defense Express, після досягнення необхідних позицій супутники мають розосередитися вздовж орбіти.

Що відомо про російський аналог Starlink

Супутникову систему «Рассвет» розробляє російська компанія «Бюро 1440». Проєкт передбачає створення низькоорбітального угруповання для забезпечення широкосмугового супутникового інтернету. Москва позиціонує його як альтернативу американській мережі Starlink компанії SpaceX.

У 2026 році Росія здійснила два запуски серійних супутників. Першу партію з 16 апаратів вивели на орбіту 23 березня, другу – ще з 16 супутників – 19 липня.

У червні 2025 року тодішній керівник «Роскосмосу» Дмитро Баканов заявляв, що на першому етапі угруповання має налічувати 350 супутників. Надалі росіяни планували збільшити їхню кількість до 900. Початок комерційної експлуатації системи анонсували на 2027 рік.

фото: Aerospace Corporation

Росія розглядає «Рассвет» не лише як засіб цивільного супутникового зв'язку. Систему планують використовувати і для військових потреб, зокрема для управління безпілотниками.

Раніше заступник начальника Головного управління розвідки Міноборони України Вадим Скібіцький розповідав про плани Москви розширити супутникове угруповання до сотень апаратів.

Нагадаємо, 1 вересня «Главком» повідомляв, що два супутники другої партії «Рассвет-3» – №17 та №23 – поступово втрачали висоту й ризикували згоріти в атмосфері. Тоді обидва апарати перебували приблизно на висоті 290 км. Згодом один із них зійшов з орбіти, а інший відновив підйом.