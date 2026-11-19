Канцлер раніше наголошував, що Європа має бути залучена до переговорного процесу

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц окреслив умови, за яких може постати питання про скасування європейських санкцій проти Росії. Йдеться про можливе припинення бойових дій по нинішній лінії зіткнення, збереження європейського курсу України та домовленості щодо подальшої безпеки. Мерц порушив тему санкцій під час зустрічі «Коаліції охочих» у Берліні, пише «Главком».

За його словами, санкції та майбутня архітектура безпеки Європи є ключовими елементами мирного врегулювання, які неможливо вирішити без участі європейських країн.

Канцлер раніше наголошував, що Європа має бути залучена до переговорного процесу, адже саме європейські країни відповідатимуть за значну частину майбутніх гарантій безпеки для України.

Водночас можливе скасування санкцій не означає автоматичного припинення всіх обмежень проти РФ. Такі рішення потребуватимуть окремого погодження європейських держав.

Нагадаємо, під час пресконференції за підсумками зустрічі «Коаліції охочих» Мерц також заявив, що мирні переговори без участі України та Європи не будуть успішними. «Успішними можуть бути лише переговори з Україною і Європою разом. Ялтинський формат напевно не принесе миру», – наголосив канцлер.

Варто нагадати, що 19 листопада в Берліні проходила зустріч «Коаліції охочих» за участю президента України Володимира Зеленського, європейських лідерів та представників США. Учасники обговорювали подальшу підтримку України, гарантії безпеки та дипломатичні кроки для завершення війни.