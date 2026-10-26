Прем'єр анонсував зміни в системі мобілізації, назвавши дату

Уряд планує узгодити з бізнесом механізм повного бронювання працівників в обмін на зобов’язання регулярно залучати частину з них до військової служби

До 1 грудня Україна має розробити нову модель взаємодії держави, бізнесу та військових щодо мобілізації. Вона передбачатиме можливість бронювати всіх працівників підприємства за умови, що компанія регулярно й добровільно залучатиме частину з них до військової служби. Про це заявив прем’єр-міністр Сергій Корецький на 12-му Київському міжнародному економічному форумі, передає «Главком».

За словами глави уряду, нова модель має стати суспільним договором, який дозволить зробити мобілізацію більш прогнозованою та створити умови для ротації військових.

«Нам потрібно придумати спільно нову соціальну модель, коли нехай всі будуть заброньовані, але підприємства дають прогнозовану мобілізацію людей в армію. Це ідеалістична модель. Якщо можна було б знайти таке рішення, то пропала би потреба шукати людей по вулицях», – сказав Корецький.

Він анонсував зустріч із представниками бізнесу для обговорення відповідних зобов’язань. Умови механізму мають спільно опрацювати Міністерство оборони та Міністерство економіки.

Корецький пояснив, що уряд переглядає систему бронювання, аби скоротити кількість необґрунтованих відстрочок, але водночас не допустити негативного впливу на економіку.

Зокрема, Кабмін планує відокремити критерії критичності підприємств від економічних показників, оновити галузеві та регіональні вимоги й перевіряти можливі зловживання. Максимальний рівень бронювання для підприємств, зокрема в енергетиці та оборонно-промисловому комплексі, за загальним правилом знизять зі 100% до 95%.

Водночас для підприємств, яким необхідно повністю бронювати персонал задля безперебійної роботи, передбачать можливість подати обґрунтоване звернення до Координаційного центру.

Прем’єр-міністр прогнозує, що після змін понад 90–95% працівників підприємств паливно-енергетичного та оборонно-промислового комплексів зможуть отримати бронювання повторно.

«Розділяємо поняття критичності від економічних критеріїв бронювання. Це дуже важливо. Чому? Тому що заробітна плата і відсутність податкових боргів – це не одне й те саме, що критичність підприємства», – наголосив Корецький.

За словами прем’єра, зміни покликані передусім упорядкувати бронювання та забезпечити зрозумілі правила для військовозобов’язаних і роботодавців. Вони не означають автоматичного посилення мобілізації найближчим часом.

Водночас Корецький закликав заздалегідь готуватися до можливих змін у перебігу війни, зокрема до потенційного посилення мобілізації в Росії. За його словами, без завчасних рішень державі знову доведеться діяти в ручному режимі.

«До 1 грудня ми маємо дати новий суспільний договір», – підсумував прем’єр-міністр.

Варто нагадати, що прем'єр-міністр Сергій Корецький заявив, що уряд фіналізував зміни в системі бронювання працівників. За його словами, головна мета нововведень – запровадити чесні й зрозумілі правила для всіх, хто працює в тилу, а насамперед – для військових, які захищають країну.