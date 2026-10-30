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НАТО спростувало затримки постачання ракет Patriot Україні

Дмитро Олізаренко
glavcom.ua
Дмитро Олізаренко
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НАТО спростувало затримки постачання ракет Patriot Україні
Генерал Алексус Гринкевич заявив про продовження постачання американського озброєння Україні за програмою PURL
фото: Укрінформ, Bloomberg

Генерал Алексус Гринкевич підтвердив, що американське озброєння, яке закуповують європейські союзники, надходить без затримок

США продовжують постачати Україні ракети-перехоплювачі для зенітних ракетних комплексів Patriot. Затримок у передачі озброєння за програмою PURL, яке оплачують європейські партнери, немає. Про це заявив головнокомандувач Об'єднаних збройних сил НАТО в Європі генерал Алексус Гринкевич, повідомляє «Главком» із посиланням на Bloomberg.

Під час спілкування з журналістами в Ризі 30 жовтня генерал наголосив, що всі погоджені постачання відбуваються за планом.

«Усе було доставлено, ба більше, останню партію ми отримали лише минулого тижня. Я не буду вдаватися в подробиці щодо кількості чи типів ракет, але поставки тривають», – заявив Гринкевич.

За його словами, американська сторона також погодила всі запити на передачу озброєння Україні через треті країни. Наразі триває робота над наповненням наступних пакетів допомоги за програмою PURL.

Водночас генерал не уточнив, скільки саме ракет отримала Україна та які типи перехоплювачів увійшли до останніх постачань.

26 жовтня «Главком» повідомляв, що Україна майже місяць очікує на підпис міністра оборони США Піта Гегсета щодо постачання ракет для Patriot і NASAMS. Президент Володимир Зеленський доручив повторно порушити це питання перед американською стороною та продовжити переговори з іншими партнерами, які мають необхідні запаси перехоплювачів.

28 жовтня Зеленський розповів про критичну ситуацію з постачанням ракет для української ППО. За словами президента, Україні доводиться регулярно домовлятися про нові пакети озброєння, щоб забезпечувати захист від російських повітряних атак.

29 жовтня «Главком» писав про попередження української розвідки щодо підготовки Росією нових балістичних ударів. Зеленський наголосив, що для протидії таким атакам необхідні додаткові ракети-перехоплювачі, насамперед для комплексів Patriot.

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Теги: Володимир Зеленський Україна президент озброєння переговори

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