«Є відчуття, що росіяни серйозно налаштовані». Зеленський розкрив деталі останніх мирних ініціатив партнерів

Президент оцінив контакти лідерів Фінляндії, Норвегії з Путіним

Президент України Володимир Зеленський заявив, що після телефонної розмови президента Фінляндії Александера Стубба та прем’єр-міністра Норвегії Йонаса Гара Стьоре з російським диктатором Володимиром Путіним з’явилося відчуття, що Москва серйозно налаштована на участь у запланованій тристоронній зустрічі в Абу-Дабі. За словами глави держави, переговори технічних груп мають відбутися в листопаді. Про це президент повідомив під час спілкування з представниками медіа 27 жовтня, де був присутній «Главком».

За словами президента, перед розмовою з Путіним Стубб і Стьоре обговорили з ним тематику майбутньої зустрічі переговорних груп. Після контакту з російським лідером вони знову зателефонували Зеленському та передали його зміст.

«В принципі, передали те, що наче є відчуття, що росіяни серйозно налаштовані на зустріч в Абу-Дабі», – розповів президент.

Зеленський зазначив, що українська сторона розраховує на конкретні результати або кроки до них за підсумками зустрічі технічних переговорних груп. Серед пріоритетів – деескалація у сфері енергетики та на морі, обмін військовополоненими й обговорення можливого формату тристоронньої зустрічі на рівні лідерів України, США та Росії.

«Це адженда з нашої сторони, яку ми обговорювали з нашими американськими партнерами», – пояснив глава держави.

Окремим питанням залишаються гарантії безпеки. За словами Зеленського, Україна порушує цю тему перед США та європейськими партнерами. Водночас Росія також заявляє про потребу в гарантіях безпеки для себе.

Президент додав, що Фінляндія та Норвегія планують поінформувати радників з національної безпеки інших європейських країн і партнерів про результати розмови з Путіним.

Зеленський також повідомив, що підготовка до зустрічі з американськими партнерами мала відбутися в Брюсселі за участю представників США, лідерів Євросоюзу та генерального секретаря НАТО. Сторони планували обговорити, зокрема, можливі гарантії безпеки для України та підготовку до тристоронніх переговорів.

Однак американська сторона попросила змінити дату зустрічі через питання, пов’язані з Близьким Сходом. За словами президента, Вашингтону потрібно, щоб його представники в цей час перебували у США. «Чекаємо на нові пропозиції щодо такої зустрічі з американською командою», – сказав Зеленський.

Нагадаємо, що президент Фінляндії Александер Стубб і прем’єр-міністр Норвегії Йонас Гар Стере провели телефонну розмову з російським диктатором Володимиром Путіним. Переговори провели за погодженням з Україною, а метою було безпосередньо донести до Путіна позиції щодо майбутніх переговорів.

Президент Фінляндії Александер Стубб і прем’єр-міністр Норвегії Йонас Гар Стере після телефонної розмови з російським диктатором Володимиром Путіним зв’язалися з президентом України Володимиром Зеленським. Європейські лідери окремо підкреслили, що перемовини відбули за погодженням з Україною.