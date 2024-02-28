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Росія веде гібридну війну проти Італії – розвідка

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Росія веде гібридну війну проти Італії – розвідка
Востаннє Росія поширювала дезінформація щодо протестів фермерів проти сільськогосподарської політики ЄС
фото з відкритих джерел

Росія активно намагається вплинути на майбутні вибори до Європейського парламенту

Росія веде проти Італії гібридну війну, використовуючи дезінформацію, кібератаки та нелегальну міграцію. Про це заявили італійські розвідувальні служби у щорічній доповіді парламенту, повідомляє Ansa.

«Росія є найактивнішим гравцем у гібридних кампаніях на шкоду Італії та усьому Заходу. Шпигунство, кібератаки та використання міграційних потоків з метою дестабілізації – це арсенал, який використовується», – йдеться у звіті італійської розвідки.

Зокрема, таким чином РФ намагається вплинути на майбутні вибори до Європейського парламенту, заплановані на 6-9 червня 2024 року.

Зазначається, що востаннє російська дезінформація була зафіксована щодо протестів фермерів проти сільськогосподарської політики Європейського Союзу.

Нагадаємо, в Італії росіяни розклеюють пропагандистські листівки з зображеннями Володимира Зеленського і першою леді Оленою Зеленською, щоб створити ілюзію втоми від президента та України.

Раніше повідомлялося, що Росія розпочала кампанію з дискредитації Сирського. Росіяни намагаються навʼязати новому Головкому ЗСУ образ «радянської та російської» людини. Для цього вони шукають його родичів у РФ, «друзів родини», в яких беруть коментарі та розповсюджують в інформпросторі з відповідним контекстом. Головна мета цієї кампанії – дискредитація Головкома і зниження довіри до ЗСУ

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Теги: Італія розвідка росія дезінформація гібридна війна

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