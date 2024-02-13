Боррель припустив, коли Росія може піти у ще один великий наступ

Боррель переконаний, що у разі повторного наступу українці продовжать свою боротьбу проти РФ

Глава європейської дипломатії нагадав, що українці не зможуть дати відсіч Росії без підтримки Заходу

Глава дипломатії Європейського Союзу Жозеп Боррель заявив, що незабаром після президентських «виборів» у березні Росія може почати ще один великий наступ в Україні. Таку думку висловив Боррель у блозі за підсумками нещодавнього візиту до Києва.

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«Ще один великий російський наступ може розпочатися через кілька місяців після російських «виборів» у березні. Однак я переконався, що український народ залишається сповненим рішучості продовжувати боротьбу, і я бачив його винахідливість і стійкість у роботі», – написав він.

Боррель наголосив, що на відміну від російських солдатів, українські бійці знають, за що вони воюють, і їм не бракує мотивації.

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Глава європейської дипломатії додав, що українці не зможуть дати відсіч Росії без підтримки Заходу, тож закликав терміново збільшити підтримку.

«Те, що ЄС та його держави-члени зроблять у найближчі місяці, щоб надати Україні інструменти для протистояння російському наступу, матиме вирішальне значення як для України, так і для безпеки Європейського Союзу», – додав Боррель.

Він закликав країни-члени ЄС працювати зі своїми оборонними підприємствами над переглядом контрактів і визначити пріоритетність поставок зброї та боєприпасів в Україну.

Нагадаємо, 6 лютого, до Києва прибув високий представник ЄС з закордонних справ Жозеп Боррель. До слова, через атаку РФ він був змушений провести ранок в укритті.

Раніше повідомлялось, що Європейський союз надасть Україні 1 млн 155 тис. боєприпасів до кінця поточного року. Про це заявив високий представник Європейського Союзу в закордонних справах і з політики безпеки Жозеп Боррель на брифінгу з прем'єр-міністром України Денисом Шмигалем у Києві.