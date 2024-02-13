Боррель припустив, коли Росія може піти у ще один великий наступ
Глава європейської дипломатії нагадав, що українці не зможуть дати відсіч Росії без підтримки Заходу
Глава дипломатії Європейського Союзу Жозеп Боррель заявив, що незабаром після президентських «виборів» у березні Росія може почати ще один великий наступ в Україні. Таку думку висловив Боррель у блозі за підсумками нещодавнього візиту до Києва.
«Ще один великий російський наступ може розпочатися через кілька місяців після російських «виборів» у березні. Однак я переконався, що український народ залишається сповненим рішучості продовжувати боротьбу, і я бачив його винахідливість і стійкість у роботі», – написав він.
Боррель наголосив, що на відміну від російських солдатів, українські бійці знають, за що вони воюють, і їм не бракує мотивації.
Глава європейської дипломатії додав, що українці не зможуть дати відсіч Росії без підтримки Заходу, тож закликав терміново збільшити підтримку.
«Те, що ЄС та його держави-члени зроблять у найближчі місяці, щоб надати Україні інструменти для протистояння російському наступу, матиме вирішальне значення як для України, так і для безпеки Європейського Союзу», – додав Боррель.
Він закликав країни-члени ЄС працювати зі своїми оборонними підприємствами над переглядом контрактів і визначити пріоритетність поставок зброї та боєприпасів в Україну.
Нагадаємо, 6 лютого, до Києва прибув високий представник ЄС з закордонних справ Жозеп Боррель. До слова, через атаку РФ він був змушений провести ранок в укритті.
Раніше повідомлялось, що Європейський союз надасть Україні 1 млн 155 тис. боєприпасів до кінця поточного року. Про це заявив високий представник Європейського Союзу в закордонних справах і з політики безпеки Жозеп Боррель на брифінгу з прем'єр-міністром України Денисом Шмигалем у Києві.
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