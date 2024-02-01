«Прохідний двір у небі» або Росія виявилася нездатною захиститися від атак дронів

Росіяни заявляють, що радар С-400 виявляє цілі на дистанції до 600 км

«Наситити таку величезну і малонаселену територію наземними засобами ППО неможливо»

Днями невідомий безпілотник уперше досяг Ярославля. Далі – епічна історія з безпілотником у Санкт-Петербурзі.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Росмедіа на блакитному оці повідомляють, що БПЛА було виявлено над Смоленською областю. Що дало змогу завчасно ввести план «Килим» (розігнати всі літаки) в аеропорту «Пулково», а потім «шарахнути» по недружньому апарату з С-400 «Тріумф». І вразити його (апарат)!

Однак шкідливий БПЛА «ще півгодини кружляв (!)» і врешті-решт «впав» на територію підприємства «Невський мазут» (багато-багато цистерн та інших ємностей на великій залізничній розв'язці за 5 км від Зимового палацу).

Будь ласка, читайте текст після реклами

Якщо вірити російським ЗМІ, а ми їм віримо, епічність у наступному.

По-перше, від Смоленська до Пітера – майже 600 км. Раз БПЛА був під контролем, але не був збитий на маршруті – отже, нічим.

Наситити таку величезну і малонаселену територію наземними засобами ППО неможливо. Але у РФ же є авіація. Яка виявилася нездатною вирішити цілком посильне завдання. За фактом вона може лише дражнити естонців і фінів (хоча фінів уже боїться).

Тобто, на заході у РФ – прохідний двір у небі. Що вкрай тривожно, враховуючи агресивні наміри білоруської вояччини.

Будь ласка, читайте текст після реклами

По-друге, роспропагада вже кричить на весь світ про 1) марність ЗРК С-400 та/або 2) криворукість російських військових.

Особливу радість ці новини викликають у китайців, турків та індусів. Наприклад, Індія купила у РФ п'ять полкових комплексів С-400 у 2018 році за $5,43 млрд. Контракт підписували під час візиту Путіна до Індії. З великою помпою. Три комплекси вже поставлено, ще два мають поставити у 2024 році (вже є затримка).

Оскільки всім очевидно, що порівняно недорогі далекобійні БПЛА стають не менш значущим фактором, ніж ракети, конкуренція на ринку виробників різних систем ППО зростає. Саме тому МО РФ щодня рапортує про десятки збитих повітряних цілей.

Росіяни заявляють, що радар С-400 виявляє цілі на дистанції до 600 км (якраз над Смоленськом), а ракети здатні вражати аеродинамічну ціль на дистанції до 250 км і на висоті від 10 метрів.

До того ж декларується здатність цього комплексу стріляти по цілях, які підсвічують радари інших систем, а також керувати іншими ЗРК.

Будь ласка, читайте текст після реклами

А на практиці – он воно як.

Ми не знаємо, що було метою БПЛА. Але висока ймовірність, що куди його направляли – туди він і «впав». Причому він «упав» за 20 км від місця, де його нібито «підбили».

Тобто, якщо «шарахнули» з «Тріумфу» – то промазали. Нова назва комплексу «Фіаско».

Також ми не знаємо, чи були спроби збити БПЛА на маршруті (скільки ще разів промазали від Смоленська до Пітера).

По суті, зараз відбувається сеанс щоденної дискредитації високотехнологічної російської зброї. Що (крім санкцій, які не всіх лякають) знижує експортний потенціал. А це не тільки гроші, а й вплив. Бо співпраця у сфері ВПК – це значно більше просто грошей.

За ідеєю, роспропаганда мала б приховувати, що в них там стоїть С-400. Тепер треба якось виправдовуватися. Бо несолідно.