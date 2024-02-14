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Росіяни в Італії розклеїли пропагандистські плакати проти Зеленського

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Росіяни в Італії розклеїли пропагандистські плакати проти Зеленського
Наразі листівки дискредитаційного змісту прибрані
фото скріншот відео

Ворожі TG-канали поширюють відеозаписи, на яких зображено дискредитаційні плакати з президентом України

В Італії росіяни розклеюють пропагандистські листівки з зображеннями Володимира Зеленського і першою леді Оленою Зеленською, щоб створити ілюзію втоми від президента та України. Про це повідомляє Центр протидії дезінформації при РНБО.

«Ворожі TG-канали поширюють відеозаписи, на яких зображено дискредитаційні плакати з президентом України Володимиром Зеленським і першою леді Оленою Зеленською. Також цей контент супроводжується дискредитаційним підписом «Рим, Італія. Наші дні. Зеленського показують на всіх вулицях. Судячи з плакатів, його не люблять скрізь», – йдеться в повідомленні.


Центр протидії дезінформації дізнався у Посольства України в Італії та МЗС, що листівки були розклеєні росіянами для просування пропагандистського контенту, що має на меті «створити ілюзію втоми від президента та України».

«Наразі листівки дискредитаційного змісту прибрані, а посольство України в Італії вже працює над запобіганням подібних акцій рашистів у майбутньому», – йдеться у повідомленні. 

Раніше повідомлялося, що Росія розпочала кампанію з дискредитації Сирського. Росіяни намагаються навʼязати новому Головкому ЗСУ образ «радянської та російської» людини. Для цього вони шукають його родичів у РФ, «друзів родини», в яких беруть коментарі та розповсюджують в інформпросторі з відповідним контекстом. Головна мета цієї кампанії – дискредитація Головкома і зниження довіри до ЗСУ

 

Теги: Володимир Зеленський Олена Зеленська росіяни Італія

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